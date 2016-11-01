Американская CenturyLink приобретет крупного конкурента – Level 3 Communications

Телекоммуникационная компания CenturyLink договорилась о покупке Level 3 Communications, одного из крупнейших в мире интернет-провайдеров. Ожидается, что сделка стоимостью $25 млрд повысит конкурентоспособность обеих компаний в агрессивной рыночной среде.

CenturyLink заплатит за каждую акцию Level 3 $69,92, т. е. на 49% больше котировок на момент закрытия торгов в среду, до объявления о сделке. После объявления о сделке акции Level 3 в начале торгов в понедельник подорожали на 5%, акции CenturyLink подешевели на 9,4%.

В последнее время Level 3 все больше ориентируется на клиентов из числа малых и средних компаний, поскольку ее основной бизнес исчерпал возможности роста. CenturyLink, известная главным образом как поставщик услуг телефонной связи в сельских регионах, стремится пополнить свой ассортимент технологий оптоволоконными сетями и таким образом составить полноценную конкуренцию AT&T, Verizon Communications, а также ведущим кабельным операторам. Сейчас корпоративные клиенты составляют в клиентской базе CenturyLink примерно две трети, тогда как Level 3 работает исключительно в корпоративном сегменте.

С учетом долгов Level 3 покупка этой компании обойдется CenturyLink в $34 млрд. Сделка должна быть завершена к III кварталу 2017 г. Возглавит объединенную компанию Глен Пост, нынешний генеральный директор CenturyLink.

Обе компании представили в понедельник итоги III квартала. Прибыль CenturyLink составила $152 млн (это на $53 млн меньше прошлогоднего показателя). Выручка уменьшилась на 3,8% до $4,38 млрд. Без учета разовых затрат прибыль компании была бы $305 млн. Ожидается, что в IV квартале в традиционном бизнесе CenturyLink продолжится спад из-за обострения конкуренции, снижения стоимости услуг при сохранении высоких капитальных затрат.

Квартальная прибыль Level 3 достигла $143 млн. В прошлом году аналогичный показатель составил всего $1 млн в результате отделения венесуэльского подразделения компании. Выручка Level 3 за три месяца – $2,03 млрд.

Традиционно как у CenturyLink, так и у Level 3 стратегия основывалась на покупке активов. В частности, в 2014 г. Level 3 приобрела компанию Qwest Communications International за $11 млрд и Savvis за $2 млрд. Двумя годами ранее она купила за $6 млрд корпорацию Embarq.

В нынешней сделке финансовым консультантом Level 3 стал банк Citigroup, заключение о справедливости оценки сделала компания Lazard. Консультантами CenturyLink были Bank of America и Morgan Stanley, заключение о справедливости оценки сделала Evercore.-

Перевел Александр Силонов