МТС вновь повышает цену услуги «Вам звонили» – на 9 рублей в месяц

МТС известила абонентов о повышении стоимости услуги «Вам звонили» с 8 ноября 2016 г. (SMS об этом получили сотрудники «Ведомостей»). На сайте оператора также говорится, что цена этого сервиса составит 1,2 руб. вместо 0,90 руб. в сутки. То есть абоненты, пользующиеся этой услугой, станут в среднем платить на 9 руб. в месяц больше – 36 руб. вместо 27 руб. Услуга позволяет абоненту получать sms от оператора, если кто-то звонил ему в период, пока он был не в сети.

Операторы вынужденно и точечно повышают цены на услуги не первой необходимости, объясняет представитель МТС Дмитрий Солодовников. От таких услуг, по его словам, абонент может с легкостью отказаться, если 9 руб. в месяц для него принципиальная сумма.

Не только «Вам звонили» С 25 октября 2016 г. МТС начала брать с пользователей тарифов Smart, Smart Nonstop, «Smart безлимитище» дополнительную плату за услуги связи в роуминге по России – 15 руб. в сутки.

Все привыкли к тому, что услуги сотовой связи только дешевеют, так было на протяжении более чем 20 лет, рассказывает Солодовников. И сейчас цены на сотовую связь в России, по его словам, одни из самых низких в мире на уровне развивающихся стран. Операторы последними реагируют на макроэкономические проблемы, хотя работают в этой экономической реальности уже долгое время, отмечает собеседник «Ведомостей». Он убежден, что, когда доходы стагнируют, компании связи не могут постоянно развивать сети связи, улучшать качество мобильного интернета и закупать оборудование в валюте. Для абонента же повышение на 9 руб. в месяц «некритично», считает Солодовников. При этом изменения затронут лишь часть абонентов МТС и не коснутся тех, кто использует наиболее массовые пакетные тарифы, на них услуга уже включена в абонплату, отмечает Солодовников.

Аналогичные услуги у остальных операторов сейчас дешевле. У «Вымпелкома» действует сервис «Будь в курсе плюс». Во многих пакетных тарифах он входит в состав пакета, уверяет представитель оператора Анна Айбашева. На других стоимость в разных регионах разная: в большинстве регионов – 1 руб., в Москве – 0,95 руб. Услуга «Кто звонил» у Tele2 стоит 0,50 руб. В «Мегафоне» похожая услуга называется «Мне звонили S», она бесплатна и будет бесплатной и далее, уверяет представитель оператора Юлия Дорохина. Есть еще услуга «Кто звонил +» (стоит 0,60 руб. в сутки), она отличается тем, что позволяет оставлять голосовые сообщения, отмечает Дорохина.

Никто из операторов не раскрывает, какой процент абонентов пользуется подобными услугами.

Операторы начали брать плату за услугу информирования о пропущенных вызовах в 2014–2015 гг. МТС с апреля 2015 г. стала брать 0,6 руб. в сутки за услугу «Вам звонили» с подписчиков некоторых тарифов, а с 1 октября повысила плату до 0,9 руб. в сутки и ввела ее и на популярных пакетных тарифах Smart. Эта услуга учитывается как «другие дополнительные услуги», и именно в IV квартале 2015 г. МТС резко – на 1,5 млрд руб., или почти в 2,3 раза, – нарастила доходы от них, подсчитал AC&M Consulting. По подсчетам «Ведомостей», доход от услуги «Вам звонили» мог составить 1,5–2% от квартальной мобильной выручки оператора.

МТС не раскрывает среднемесячный счет ее абонентов (ARPU). По оценкам аналитика «ТМТ-консалтинга» Константина Анкилова, во II квартале ARPU МТС от мобильных услуг составил примерно 373 руб. Таким образом, средний абонент заплатит за услугу «Вам звонили» до 10% от среднего счета.