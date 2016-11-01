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Статья опубликована в № 4194 от 01.11.2016 под заголовком: Apple Pay пошел по банкам

Apple Pay увеличивает базу потенциальных пользователей в России

К нему можно привязывать карты восьми других банков, а также «Яндекс.Денег»
Apple Pay увеличивает базу потенциальных пользователей в России
Apple Pay увеличивает базу потенциальных пользователей в России
Maxim Zmeyev / Reuters

Со вторника оплачивать товары и услуги с помощью платежного сервиса Apple Pay смогут владельцы карт Mastercard Альфа-банка, «МТС банка», Райффайзенбанка, «ВТБ 24», «Тинькофф банка»», банка «Открытие», Бинбанка, банка «Санкт-Петербург», а также «дочки» Сбербанка «Яндекс.Деньги», следует из материалов на сайте Apple. Представители банков и оператора электронных денег это подтвердили.

О запуске Apple Pay в CША корпорация объявила осенью 2014 г. Сервис позволяет владельцам смартфонов Apple (сейчас это iPhone 6 и более поздние модели – 6s, SE, 7), а также планшетов iPad Pro и умных часов Apple Watch оплачивать товар и услуги со своих устройств с помощью технологии бесконтактных платежей (NFC). При этом деньги снимаются с их банковских карт, привязанных к приложению.

В России Apple Pay появился в начале октября 2016 г. Первым партнером Apple Pay стал Сбербанк. По словам сотрудника одной из участвующих в проекте компаний, на Сбербанк приходится около 40% рынка платежей по картам в России. Новые банки, подключенные к Apple Pay, по его данным, обслуживают около 30% рынка.

В ноябре 2016 г. Apple Pay будет также доступен клиентам «Русского стандарта», следует из материалов на сайте Apple. «Мы рады предоставить клиентам доступ к Apple Pay в России позже в этом месяце, открывая для них доступ к легкому, безопасному и личному платежному инструменту», – передал «Ведомостям» предправления «Русского стандарта» Илья Зибарев.

Представители Apple и Сбербанка отказываются говорить об итогах работы Apple Pay в России. Apple не комментирует дальнейшие планы развития Apple Pay в России. Расширение круга банков-партнеров происходит по мере их технической готовности, утверждает источник, близкий к одной из платежных систем. Вице-президент Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли ранее рассказывала «Ведомостям» о десятках миллионов подписчиков по всему миру. По данным Apple, в июне 2016 г. их количество год к году выросло на 450%.

29 сентября 2016 г. свою платежную систему в России запустил основной конкурент Apple – Samsung. По словам его представителя, еженедельно количество операций через Samsung Pay растет на 10%, а количество уникальных пользователей – на 15%. Абсолютные цифры он не называет. По его словам, активнее всего Samsung Pay пользуются владельцы смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge, а также A5.

Apple Pay будет активно развиваться, но в ближайшие год-два потребуется время, чтобы клиенты могли привыкнуть, считает зампредседателя правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Планируется, что в первый год сервисом воспользуется около 30 000 клиентов, передал он.

В 2017 г. 20% клиентов группы Бинбанка (у которых есть такая возможность – соответствующее устройство) будут пользоваться телефоном для оплаты покупок, прогнозирует начальник управления развития мобильных сервисов группы Павел Михалев.

C помощью «Яндекс.Денег» пользователь может платить через Apple Pay, даже если у него нет никакой банковской карты, говорит представитель компании Евгения Арнаутова. Аудитория мобильного приложения «Яндекс.Денег» – более 4 млн пользователей, среди них 35% – это владельцы устройств на iOS, рассказывает она.

В декабре 2015 г. «Тинькофф банк» стал первым банком в мире, внедрившим функцию NFC-платежей в мобильное приложение на ОС Android, напоминает его представитель Дарья Ермолина. По ее словам, сейчас значительная часть клиентов пользуется этой функцией. А с запуском Apple Pay желающих пользоваться бесконтактной оплатой станет еще больше, прогнозирует она.

Большая часть карт, которые выпускает «Открытие», позволяет проводить бесконтактные платежи: общая сумма таких транзакций за последние два года выросла более чем в 3 раза, передал «Ведомостям» исполнительный директор по розничным продуктам банка Антон Сафонов. Сейчас в портфеле доля карт с возможностью бесконтактной оплаты составляет около 20%, а в новых выдачах – превышает 50%, отмечает он.

Евгений Ладыгин, директор по продажам в России и СНГ китайского ZTE, занимающего второе место по продажам смартфонов в России, говорит, что вендор пока не планирует выводить на рынок собственную платежную систему, он ожидает появления универсального платежного решения Google для Android.

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