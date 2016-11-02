Закон Яровой не получил подзаконных актов в срок

Подзаконные акты к поправкам Яровой, появления которых участники рынка ожидали к началу ноября, до сих пор не готовы. Об этом «Ведомостям» рассказали два профильных чиновника. Информации о таких документах нет и у операторов, говорят их сотрудники. На официальном портале правовой информации также никакой информации о разработке таких подзаконных актов нет. По сведениям сотрудника одного из операторов, не ведется даже разработка документов.

Согласно антитеррористическим поправкам, инициированным депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, с 1 июля 2018 г. российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов – письма, файлы, разговоры, историю интернет-запросов, а сведения о самих фактах передачи информации – три года. Затраты телекоммуникационных компаний на системы хранения трафика составят 2,2 трлн руб., писали председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко руководители сотовой «большой четверки» – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.

Отмена не рассматривается Против закона Яровой и Озерова выступали не только крупные операторы, но и общественные активисты. Петиция за отмену закона, размещенная на сайте «Российской общественной инициативы», в августе набрала 100 000 подписей. Открытое правительство должно было рассмотреть ее в течение двух месяцев, но так и не сделало этого.

Президент подписал закон Яровой в начале июля – и поручил правительству и ФСБ до 1 ноября 2016 г. подготовить проекты нормативных актов, которые бы минимизировали риски, связанные с применением закона. Особое внимание нужно было обратить на нормы, которые потребуют существенных финансовых ресурсов и модернизации оборудования операторов и провайдеров, учитывая при этом необходимость использования отечественного оборудования, говорилось в поручении Путина. Ведомства должны были также уточнить этапы применения этих норм. Участники рынка говорили, что фактически подзаконные акты должны установить срок и место хранения информации, а также кто именно должен ее хранить. Ответственными за выполнение поручения названы директор ФСБ Александр Бортников и премьер-министр Дмитрий Медведев. Минпромторг совместно с Минкомсвязи до 1 сентября должны были представить предложения по затратам на организацию производства отечественного оборудования и российского программного обеспечения для хранения и обработки информации.

С «Мегафоном» подзаконные акты никто не обсуждал, об их разработке компании не известно, рассказывает представитель оператора Юлия Дорохина. По ее словам, сложно обсуждать варианты регулирования, пока не будут определены возможности, сроки и размер затрат для производства отечественного оборудования и создания российского программного обеспечения, необходимого для хранения и обработки этих данных. Представитель «Вымпелкома» добавил к этому лишь, что в компании не видели проектов актов на сайте regulation.gov.ru, где выкладываются все законопроекты. Представители МТС и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) от комментариев отказались.

Чем позже появятся подзаконные акты, тем позже операторы поймут, как именно им готовиться к исполнению закона, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из операторов, а это может создать угрозу для своевременного исполнения закона, считает он. Он вспоминает, что аналогично почти до самого крайнего срока не было понятно, как и где будет храниться база данных по перенесенным номерам при внедрении в России принципа сохранения за абонентом его номера при переходе от оператора к оператору (MNP). Операторы готовились к исполнению закона в последний момент и первые переносы номеров между сетями проходили со сбоями, напоминает он. Сотрудник другого оператора добавляет, что телекоммуникационным компаниям необходимо время, чтобы протестировать оборудование перед тем, как закон вступит в силу. Поэтому любые задержки ставят под угрозу поставленные сроки начала работы.

Представитель Минкомсвязи сообщил «Ведомостям», что его ведомство со своей стороны работу выполнило. Министр связи Николай Никифоров недавно сообщал журналистам, что министерство совместно с сотовыми операторами «отработали» техническое задание, в котором указаны потребности операторов. Этот документ передан в Минпромторг, и ведомство теперь обсуждает его с возможными производителями оборудования, которое может потребоваться для хранения данных по пакету Яровой.

Представители ФСБ и Минпромторга не ответили на вопросы «Ведомостей». Так же поступили и пресс-секретари премьер-министра – Наталья Тимакова и президента – Дмитрий Песков.