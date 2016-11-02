Стартап Palantir победил армию США в суде

Суд США по претензиям к федеральному правительству в понедельник вынес устное постановление в пользу Palantir, заявив, что сухопутные войска США нарушили закон 1994 г., который обязывает правительственные организации перед началом каких-либо проектов проводить рыночное исследование для выявления приемлемых коммерческих вариантов закупки необходимых продуктов.

Иски против правительства часто подают проигравшие участники тендеров, но в случае с Palantir причиной иска стала собственно невозможность участвовать в тендере. Речь идет о проекте по развитию армейской распределенной общей системы (DCGS), созданной 15 лет назад для сбора и анализа всевозможной разведывательной информации и используемой при ведении боевых действий.

В иске Palantir говорится, что система DCGS не справляется с поставленными задачами и военные объявили о поиске подрядчика для модернизации системы. Но разработанное компанией решение, способное удовлетворить нужды армии, не было допущено к тендеру. Palantir претендует лишь на часть предстоящих работ, и стоимость этой части, по словам адвоката компании, должна составить порядка $200 млн.

«Эта судебная победа важна не только для Palantir, но и для налогоплательщиков», – заявил на конференции после судебного заседания Хэмиш Хьюм, адвокат из конторы Boies, Schiller & Flexner, защищающий интересы истца.

Представитель армии назвал вынесенное постановление «устным резюме» и добавил, что армия будет дожидаться официального документа, прежде чем предпримет очередные шаги. «Согласно установленной процедуре армия будет действовать, проанализировав полный документ», – сказал представитель.

Юристы Palantir называют решение суда важной вехой, поскольку это первый случай применения закона об оптимизации федеральных закупок, принятого в 1994 г. с целью ограничить излишние правительственные затраты. По словам Хьюма, в большинстве случаев компании, выполняющие правительственные заказы, не решаются судиться со своим потенциальным заказчиком.

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что военное ведомство готово более тесно сотрудничать с компаниями из Кремниевой долины. «Министр обороны полагает, что министерство должно искать возможности действовать более гибко и оперативно при взаимодействии с частным сектором, и намерен поддерживать такую тенденцию», – говорит Кук.

Программные продукты Palantir предназначены для анализа больших массивов данных. Palantir – одна из самых дорогих частных компаний Кремниевой долины, по итогам раунда финансирования, прошедшего в конце 2015 г., инвесторы оценили ее в $20 млрд. Среди клиентов компании – правительственные и коммерческие организации, включая разведывательное управление министерства обороны и другие виды вооруженных сил США помимо сухопутных сил. Силы специальных операций США уже много лет используют ПО Palantir для работы с данными разведки.

В последнее время рыночная оценка Palantir оказалась под угрозой. По данным WSJ, некоторые акционеры, включая крупные фонды взаимных инвестиций, продают акции компании по цене значительно ниже последней оценки. Гендиректор Palantir Алекс Карп заявил в конце октября, что компания готова стать публичной.

Перевел Александр Силонов