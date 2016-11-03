Рекламными щитами поделятся с малым бизнесом

Муниципалитеты при проведении торгов по распределению рекламных мест должны будут отдавать не менее 20% мест малому и среднему бизнесу. Такая норма содержится в законопроекте, разработанном Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и направленном правительством на рассмотрение в Госдуму. Текст документа опубликован на сайте правительства.

Согласно законопроекту для предприятий малого и среднего бизнеса муниципалитет должен установить предельную стартовую стоимость лотов. Цена за такой лот в год не может превышать одну тысячную предельного значения выручки, установленного правительством для малых предприятий, и двух тысячных – для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, сказано в законопроекте. То есть 0,8 млн руб. для всех муниципалитетов и 1,6 млн руб. для городов федерального значения. Не менее 20% каждого типа конструкций муниципалитеты должны будут разыгрывать на торгах между предприятиями малого и среднего бизнеса, отмечается в документе.

Компании малого и среднего бизнеса при проведении муниципалитетами торгов принимают в них участие на равных условиях с крупнейшими участниками рынка, объясняют в правительстве необходимость принятия такого закона. «В большинстве случаев это не позволяет им выиграть торги на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В течение последних трех лет практически все места под рекламу в столице были заново разыграны на торгах. К этому моменту истекли контракты на 90% поверхностей в стране, а также уже действовала новая версия закона «О рекламе», по которой места могут передаваться компаниям только через торги. Прежде города, как правило, автоматически продлевали договоры с операторами.

В 2013–2014 гг. московский департамент СМИ и рекламы провел два аукциона на право размещать рекламные щиты в столице в ближайшие 10 лет, всего – 8806 мест. Победители пообещали выплатить в городской бюджет за это время свыше 100 млрд руб. – в 6 раз больше, чем город получил за предыдущие 10 лет. До этого в городе работали около 50 операторов наружной рекламы, напоминает гендиректор «Эспар-аналитик» Андрей Березкин, большинство из них являлись предприятиями малого и среднего бизнеса. По итогам проведения торгов в Москве осталось семь операторов – те, кто выиграл торги. Тогда компании малого и среднего бизнеса жаловались, что они не могут принять участие в аукционах из-за высоких стартовых цен на лоты и высокого размера обеспечения заявки. После торгов они вынуждены были отказаться от бизнеса, вспоминает Березкин.

Всего, по данным «Эспар-аналитик», в России работает около 1500 операторов наружной рекламы, из них не более пяти тех, кто относится к крупному бизнесу.

По мнению Березкина, законопроект направлен на то, чтобы небольшие компании могли получить места для размещения рекламы именно в Москве и других крупных городах. «В регионах и так более 80% мест на торгах достаются владельцам малого и среднего бизнеса», – отмечает он.

Для крупных компаний новая норма может создать неконкурентные условия: те же самые щиты небольшие компании смогут получить за меньшие деньги, чем уже действующие операторы, опасается сотрудник одного из столичных операторов наружной рекламы. Принятие законопроекта приведет к повышению конкуренции среди операторов и впоследствии к понижению цен для рекламодателей, сказал «Ведомостям» замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Представители Gallery, Russ Outdoor и ТРК отказались от комментариев.

Представитель московского департамента СМИ и рекламы не ответил на запрос «Ведомостей».