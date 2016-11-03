Проникновение проводного интернета в Подмосковье одно из самых низких в России

Проникновение широкополосного доступа (ШПД) по домохозяйствам в Подмосковье по итогам II квартала 2016 г. составило 30,2%, следует из сводного отчета Telecom Daily. Эта величина рассчитана исходя из данных Росстата, Минкомсвязи и информации компаний связи, утверждает ее гендиректор Денис Кусков. По его подсчетам, Московская область по проникновению ШПД среди российских регионов (без учета Крыма и Севастополя) оказалась на 67-м месте (17-е место с конца) – между Карачаево-Черкесией (31,7%) и Тверской областью (29,7%).

В среднем по России, по данным Telecom Daily, проникновение ШПД на конец июня 2016 г. составляло 55%. Выше всего этот показатель в Москве – 84,1%.

За МКАД дороже Консультант iKS-Consulting Максим Савватин оценивает средний доход с московского пользователя ШПД в месяц (ARPU) примерно в 400 руб. В Подмосковье ARPU более 450 руб., говорит Кусков.

Кусков объясняет низкое проникновение ШПД в Подмосковье доступностью мобильного интернета и невысокими тарифами на него. Сети 3G и 4G уже есть даже в небольших городах и поселках Московской области, зона действия сетей расширяется, утверждает он.

Сети LTE в Подмосковье все чаще становятся альтернативой фиксированному доступу, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Особенно перспективна технология LTE в диапазоне 1800 МГц, позволяющая покрывать большие территории. Скорости хватает и для доступа к интернет-ресурсам, и для комфортного просмотра потокового видео, говорит он.

«Мегафон» обеспечивает качественное покрытие мобильного интернета в Москве и Московской области – на конец июня 2016 г. в сети столичного «Мегафона» было более 24 000 базовых станций стандартов 2G, 3G, LTE, говорит его представитель Юлия Дорохина.

Кроме того, исторически рынок интернет-доступа в Подмосковье был поделен между «Ростелекомом» и сотнями мелких фиксированных операторов, рассказывает Кусков. Из реестра Роскомнадзора следует, что на оказание телематических услуг связи (на основании такой лицензии работают фиксированные интернет-провайдеры) в Московской области выдано более 4200 лицензий. По словам Кускова, в отличие от крупных федеральных операторов у небольших компаний нет ресурсов для коврового покрытия региона. Они фокусируются на многоквартирных домах, покрывать одноэтажное Подмосковье им невыгодно, считает Кусков. Местные интернет-провайдеры (если вычесть из статистики абонентов пяти крупнейших федеральных операторов ШПД – «Ростелекома», «Эр-телекома», МТС, «Вымпелкома» и «Транстелекома») обслуживают около 19% домохозяйств в России (из 55% подключенных к интернету), говорит он. В Московской области эта доля составляет 15% (или примерно половину от проникновения 30%), при том что в регионе не работают «Эр-телеком» и ТТК, замечает Кусков.

Приведенные в исследовании данные очень близки к совокупной базе абонентов – как физических, так и юридических лиц, которую приводит Минкомсвязи: расхождение по большинству регионов менее 1%, замечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, статистика Минкомсвязи не учитывает небольших провайдеров, сдающих в министерство некорректную отчетность либо не сдающих вовсе, в результате чего в ней не отражено около 3,5 млн абонентов по всей России. Поэтому по отдельным регионам, в том числе и по Московской области, где сохраняется множество локальных провайдеров, погрешность огромна, утверждает он.

Реальное проникновение ШПД в Подмосковье значительно выше официального – около 67%, утверждает Анкилов. Конечно, в Московской области еще есть куда развиваться – коттеджные поселки, новое многоэтажное строительство, отдельные неохваченные территории, перечисляет он. Но в Подмосковье преобладает городское население, уровень платежеспособного спроса неплохой, предложения услуг ШПД много и в целом рынок этого региона уже насыщен, считает Анкилов.

В исследовании речь идет именно о физических лицах, утверждает Кусков. Часть операторов действительно не предоставляют в Минкомсвязи данные о своих абонентах, но из года в год таких компаний все меньше, утверждает он. Кусков соглашается, что из-за таких компаний реальное проникновение ШПД в Московской области может быть несколько больше официальных данных, но никак не 67%.

В Московской области исторически всегда была высока доля локальных провайдеров, а также более высокие, чем в других регионах, административные барьеры для операторов (например, в виде управляющих компаний, препятствующих входу операторов в жилые дома), говорит представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Ситуация с проникновением интернета может поменяться с изменением законодательства, упрощающего доступа операторов к внутридомовым коммуникациям, считает она.