«Вымпелком» будет автоматически подключать абонентам, пользующимся LTE, безлимитную опцию

С 1 ноября 2016 г. «Вымпелком» закрыл для новых подключений и переходов все действующие пакетные тарифы линейки «Все!» и открыл новые, следует из материалов на сайте оператора. По цене и объемам включенных в них услуг предоплатные тарифы не отличаются от прежних, но по умолчанию предлагают абоненту новую опцию – безлимитный интернет в стандарте 4G (LTE). Она активируется автоматически, если абонент скачает в мобильном интернете более 10 Мб в LTE-сети. Первые два дня опция действует бесплатно, а затем оператор будет взимать с абонента по 3 руб. в сутки. Соответственно, к сумме тарифа в среднем ежемесячно будет прибавляться 90 руб. Опцию можно отключить – тогда интернет-трафик будет расходоваться в пределах пакета выбранного тарифа. Для постоплатных тарифов «Вымпелкома» линейки «Все!» весь интернет-трафик безлимитен.

Средний счет абонента «Вымпелкома» составлял во II квартале 304 руб. в месяц. Таким образом для среднего абонента оператора подключение безлимитного 4G повысит расходы примерно на 30%.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева отмечает, что новые тарифы специально рассчитаны на активных потребителей LTE-интернета. По итогам II квартала 2016 г. количество LTE-смартфонов, работающих в сети оператора, выросло почти в 2 раза, а LTE-планшетов – в 1,3 раза. LTE используют несколько миллионов пользователей пакетных тарифов «Вымпелкома», говорит Айбашева. На сколько оператор рассчитывает увеличить выручку за счет этой опции, она говорить отказалась.

МТС поддерживала тарифы с безлимитным доступом к LTE-сетям, но потом решила отказаться от них, поскольку обнуление тарификации в отдельной технологии может быть опасно для кошелька абонента, считает представитель оператора Дмитрий Солодовников. Например, если абонент включил музыкальное приложение и передвигается по улице, то его смартфон может незаметно для пользователя переключиться в сеть 3G, где идет тарификация.

Для тех абонентов, кому нужен мобильный интернет без ограничений, «Мегафон» ввел опцию «Мегабезлимит», она работает как в 4G, так и в 3G, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. В сентябре тариф с безлимитным интернетом в 40 регионах запустил «T2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Тариф совмещает 4G и 3G, что позволяет абоненту не искать специально сеть LTE и не доплачивать сверх абонентской платы, замечает представитель Tele2 Константин Прокшин.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что оператор оставляет абоненту право выбора – подключать новый тариф и опцию или нет. С другой стороны, «Вымпелком» отстает от «Мегафона» и МТС по покрытию LTE, а если аппарат уходит в 3G, то у абонента растет риск выйти за лимит оплаченного интернет-трафика. Таким образом, опция выгодна только тем пользователям, которые живут в зоне уверенного покрытия LTE и редко из нее выезжают, заключает Кусков.

По факту опция позволит «Вымпелкому» добавить к среднему счету пользователей пакетных тарифов 90 руб., поскольку достичь порога в 10 Мб в LTE совершенно несложно, замечает собеседник в одном из операторов. Учитывая, что у «Вымпелкома» самое слабое покрытие LTE-сетями, акция для многих клиентов будет бесполезной, но позволит компании получить дополнительный заработок, считает он.

«Вымпелком» активно модернизирует свои сети и только за последние две недели запустил сеть четвертого поколения в 12 новых регионах, уверяет Айбашева. Кроме того, новые тарифы рассчитаны на тех пользователей, которые видят разницу между LTE и 3G. Наконец, абоненту дается время на тестирование опции, перечисляет она.

LTE-сети до сих пор не сильно загружены по сравнению с сетями других технологий и «Вымпелком» стремится решить проблему их недозагруженности и одновременно увеличить свои доходы, рассуждает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По его оценке, LTE пользуется около 7 млн абонентов «Вымпелкома». Фактически новая опция представляет собой повышение стоимости услуг на пакетных тарифах, считает он. С другой стороны, 90 руб.– это довольно низкая цена за безлимитный интернет LTE и многих такая опция заинтересует, говорит Анкилов.