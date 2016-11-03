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Mail.Ru Group купила Delivery Club за $100 млн

Этот сервис – крупнейший игрок на рынке доставки еды из ресторанов в России
Delivery Club – сервис по доставке еды из ресторанов
Delivery Club – сервис по доставке еды из ресторанов
facebook.com/DeliveryClub.ru

Mail.Ru Group приобрела 100% компании Delivery Club, говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Сумма сделки составила $100 млн: из них $90 млн будут выплачены акционерам Delivery Club в ноябре этого года, а оставшиеся $10 млн – в 2017 г.

Delivery Club (прежнее название – Foodpanda) – сервис по доставке еды из ресторанов. По данным Mail.Ru Group, компания работает с 4500 ресторанами, а число заказов достигает 20 000 в день. 72% заказов пользователи Delivery Club делают через мобильное приложение компании. В первом полугодии 2016 г. выручка Delivery Club составила 296 млн руб., на прибыль компания еще не вышла.

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Председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин считает, что покупка Delivery Club усилит позиции группы в мобильном интернете. Рынок доставки еды растет, и Delivery Club может стать еще более успешным на этом рынке, используя экспертизу и ресурсы Mail.Ru Group, считает он. По словам гендиректора и основателя Delivery Club Ральфа Венцеля, интеграция сервиса в бизнес Mail.Ru Group позволит ему сфокусироваться на экспансии за пределами России – в Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Рынок доставки еды огромный, он активно развивается во всем мире и высокими темпами растет в России, сказал Гришин «Ведомостям». «Нам нравится, что Delivery Club получает заказы в основном через мобильное приложение, а мобильными сервисами активно пользуется молодежь. Сами мы активно развиваем мобильные сервисы: мы фокусируемся на мобильной аудитории и у нас большой опыт продвижения мобильных приложений», – добавил он.

Delivery Club – крупнейший игрок на рынке доставки еды из ресторанов в России, за ним следуют сервисы доставки самих ресторанов («Тануки», «Якитория», Papah Jones), говорил ранее «Ведомостям» партнер Data Insight Федор Вирин. Delivery Club была основана в 2009 г. Левоном Оганесяном и Анной Шкириной, в 2014 г. она была приобретена немецкой компанией по доставке еды Foodpanda, позже этот сервис сменил название на Delivery Club.

По данным Techcrunch, Delivery Club получила $12 млн в ходе двух раундов инвестиций. Инвесторами сервиса стали инвестфонды AddVenture, Guard Capital, Phenomen Ventures ($8 млн).

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