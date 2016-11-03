Mail.Ru Group купила Delivery Club за $100 млн

Mail.Ru Group приобрела 100% компании Delivery Club, говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Сумма сделки составила $100 млн: из них $90 млн будут выплачены акционерам Delivery Club в ноябре этого года, а оставшиеся $10 млн – в 2017 г.

Delivery Club (прежнее название – Foodpanda) – сервис по доставке еды из ресторанов. По данным Mail.Ru Group, компания работает с 4500 ресторанами, а число заказов достигает 20 000 в день. 72% заказов пользователи Delivery Club делают через мобильное приложение компании. В первом полугодии 2016 г. выручка Delivery Club составила 296 млн руб., на прибыль компания еще не вышла.

Председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин считает, что покупка Delivery Club усилит позиции группы в мобильном интернете. Рынок доставки еды растет, и Delivery Club может стать еще более успешным на этом рынке, используя экспертизу и ресурсы Mail.Ru Group, считает он. По словам гендиректора и основателя Delivery Club Ральфа Венцеля, интеграция сервиса в бизнес Mail.Ru Group позволит ему сфокусироваться на экспансии за пределами России – в Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Рынок доставки еды огромный, он активно развивается во всем мире и высокими темпами растет в России, сказал Гришин «Ведомостям». «Нам нравится, что Delivery Club получает заказы в основном через мобильное приложение, а мобильными сервисами активно пользуется молодежь. Сами мы активно развиваем мобильные сервисы: мы фокусируемся на мобильной аудитории и у нас большой опыт продвижения мобильных приложений», – добавил он.

Delivery Club – крупнейший игрок на рынке доставки еды из ресторанов в России, за ним следуют сервисы доставки самих ресторанов («Тануки», «Якитория», Papah Jones), говорил ранее «Ведомостям» партнер Data Insight Федор Вирин. Delivery Club была основана в 2009 г. Левоном Оганесяном и Анной Шкириной, в 2014 г. она была приобретена немецкой компанией по доставке еды Foodpanda, позже этот сервис сменил название на Delivery Club.

По данным Techcrunch, Delivery Club получила $12 млн в ходе двух раундов инвестиций. Инвесторами сервиса стали инвестфонды AddVenture, Guard Capital, Phenomen Ventures ($8 млн).