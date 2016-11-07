Tele2 начала автоматически предоставлять дополнительный трафик абонентам, исчерпавшим его лимит

До конца ноября Tele2 введет в большинстве регионов России новую тарифную опцию. Когда у абонента заканчивается доступный ему трафик мобильного интернета, оператор автоматически подключает ему дополнительные 500 Мб, взимая за это 50 руб. Он будет делать это до пяти раз в месяц, а после исчерпания пятого дополнительного пакета интернет отключится вовсе, говорится в описании опции «Еще» на сайте оператора. Эта услуга отключаемая, уверяет представитель Tele2 Константин Прокшин. По его словам, когда абонент исчерпывает 70% трафика, то получает sms-сообщение с предупреждением о грядущем подключении услуги, которое также содержит информацию для ее отключения.

Распространяется это на тарифы с ограничением на интернет-трафик – «Черный», «Очень черный», «Самый черный», «Сверхчерный». Опция запущена 26 октября в Краснодаре и до конца ноября появится во всех регионах страны, за исключением шести, где новая опция появится после ожидаемого в скором времени обновления линейки тарифов, говорит Прокшин.

Это принцип бесшовного использования интернета – если абонент превысил лимит, ему не нужно совершать дополнительных действий для продолжения пользования, объясняет Прокшин. По его мнению, так оператор улучшает удобство использования интернета, что приведет к росту потребления трафика и, соответственно, выручки. Раньше доступ приостанавливался и добавлять трафик абонент должен был самостоятельно. Он замечает, что Tele2 последней из четверки операторов запустила такую опцию.

Согласно сайту МТС компания предлагает те же 500 Мб за 75 руб. (на некоторых тарифах 1 Гб за 150 руб.) абонентам линейки Smart по всей России. За месяц оператор подключает не больше 15 таких пакетов. У «Мегафона» услуга «Автопродление» предусматривает 15 подключений пакетов по 200 Мб, каждый из которых стоит 30 руб. А вот «Вымпелком» подключает абонентам пакетных тарифов линейки «Всё», исчерпавшим свой лимит трафика, по 70 Мб в сетях 3G/2G за 20 руб. (пока на их балансе есть деньги), а для тех, кто пользуется LTE, – безлимитный интернет за 3 руб. в сутки (первые двое суток бесплатны), говорит представитель оператора Анна Айбашева. У всех операторов можно отказаться от подключения дополнительного пакета трафика.

«Мегафон» запустил услугу в августе этого года, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. У «Вымпелкома» она действует уже два года, сообщает представитель оператора Анна Айбашева. У МТС эта услуга появилась в 2015 г., рассказал представитель оператора Дмитрий Солодовников. Абоненты МТС и «Мегафона» редко выходят за ограничения, установленные пакетными тарифами, говорят представители этих операторов.

Операторам такая опция интересна, поскольку повышает средний месячный счет абонента (ARPU), считает гендиректор агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. Особенно для Tele2, у которой этот показатель ниже среднего по рынку: по подсчетам агентства, в I квартале 2016 г. ARPU Tele2 составлял 213 руб., а в среднем по стране в 2015 г. он был 325 руб.