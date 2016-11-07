Канадская WiLAN подала в китайский суд иск к Sony, обвиняя ее в нарушении патентов

Статья опубликована в № 4197 от 07.11.2016 под заголовком: Канадцы судятся с Sony в Китае

На прошлой неделе в суд восточнокитайского города Нанкин поступил иск от зарегистрированной в Оттаве компании WiLAN, требующей запретить подразделению Sony Mobile Communications продавать в Китае и экспортировать за пределы этой страны смартфоны на базе технологии LTE.

Китай – самый крупный в мире рынок смартфонов, хотя доля Sony на нем ничтожна. Вместе с тем в Китае у японской корпорации остаются значительные производственные мощности, особенно важные для нее после недавнего закрытия предприятий в Бразилии.

WiLAN относится к категории так называемых непрактикующих лиц (NPE), или патентных троллей, – компаний, не занимающихся разработкой или производством товаров, а получающих доход от продажи лицензий на патенты. «Это первый случай, когда иностранное NPE судится с иностранной же компанией в Китае, – говорит Эрик Робинсон, юрист из конторы Rouse, консультирующей WiLAN. – Иск был подан филиалом WiLAN, американской фирмой Wireless Futures Technologies, после того как двухлетние переговоры окончились безрезультатно, стороны не смогли договориться».

Президент и генеральный директор Sony Кадзуо Хираи в последнее время сворачивает смартфонный бизнес своей компании, пытаясь сократить его убытки.

Падающий бизнес 39,6% Настолько сократилась год к году во II квартале 2016/17 финансового года выручка от подразделения мобильных коммуникаций Sony, согласно ее отчетности. Она составила 168,8 млрд иен ($1,67 млрд). При этом в отличие от II квартала предыдущего финансового года подразделение получило операционную прибыль – 3,7 млрд иен ($37 млн)

Зарубежные производители смартфонов сталкиваются в Китае с серьезными трудностями, а доминируют здесь четыре местных бренда – Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi. По данным IDC, пятую строку в списке ведущих смартфонных брендов на китайском рынке в первом полугодии занимала Apple. Имидж же корейского Samsung сильно пострадал в результате скандального рыночного дебюта модели Galaxy Note 7.

По словам Робинсона, WiLAN недавно подала патентный иск против Sony и в Германии. Представители Sony отказались комментировать ситуацию. «Думаю, в Германии WiLAN добьется судебного решения в свою пользу, – говорит Робинсон. – Запрет на продажу продукции в Германии был бы весьма чувствительным, но запрет на продажу в Китае гораздо болезненнее. Запрет же на экспорт из Китая фактически будет означать для Sony полное прекращение продаж LTE-телефонов во всем мире».

Правящая в Китае коммунистическая партия старается не терять контроля над судами, особенно при рассмотрении политически важных дел. Правда, сейчас КПК предпринимает шаги по упрощению судебных разбирательств по делам, связанным с правами на интеллектуальную собственность – усовершенствования в этой сфере являются частью государственной стратегии, направленной на создание более инновационной экономики. По словам Робинсона, сейчас на то, чтобы добиться решения в свою пользу, у истцов, защищающих свои права в судах Нанкина, уходит в среднем всего лишь порядка 10 месяцев.

Перевел Александр Силонов