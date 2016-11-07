За киберпреступления в России в скором времени будут наказывать более серьезно, чем раньше

Работу над статьями УК о киберпреступности ведет и группа, в которой участвуют Сбербанк, МВД и Центробанк, рассказывает человек, близкий к одной из этих организаций

Статья опубликована в № 4197 от 07.11.2016 под заголовком: Хакер – это не мошенник, а вор

В кластере по информационной безопасности при Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) обсудили поправки в Уголовный кодекс (УК), повышающие ответственность за компьютерные преступления, сообщила агентству RNS Ирина Левова из Института исследований интернета. В обсуждении участвовали представители МВД, ФСБ, Microsoft, «Лаборатории Касперского», Group-IB, РАЭК и др.

Поправки, продолжала Левова, должны уточнить составы киберпреступлений: статьи УК (272, 273, 274) устарели, не учитывают новейших технологических особенностей киберпреступлений, наказания стали несоразмерны тяжести преступлений. Примеры преступлений, которые не подпадают под действующие статьи УК, приводит сотрудник компании, участвующей в разработке поправок: это и DDoS-атаки, и взлом личной почты, и воровство фотографий со смартфона.

Андрей Ярных из «Лаборатории Касперского» подтвердил, что работа над поправками в УК идет, но содержания их не раскрыл.

У РАЭК нет полномочий вносить поправки, но ассоциация может направить их депутатам или Минкомсвязи, говорит директор РАЭК Сергей Плуготаренко – и предупреждает, что работа предстоит большая.

Профилактика Поправки в УК проблемы не решат, говорит Дмитрий Кузнецов из Positive Technologies: «Уголовный закон в США грозит киберпреступнику десятками лет заключения, но на уровень киберпреступности это не влияет». Карательные меры неэффективны, уверен он: раскрываемость крайне низка, преступления часто трансграничны, так что основное для законодателей – предупреждение киберпреступности и реакция на нее.

Работу над статьями УК о киберпреступности ведет и группа, в которой участвуют Сбербанк, МВД и Центробанк, рассказывает человек, близкий к одной из этих организаций. Предлагается передать ст. 159.6 (киберпреступления) из состава мошенничества в состав кражи (ст. 158), говорит сотрудник центрального аппарата МВД: «Это правильно по сути, поскольку хищение денежных средств с применением компьютерных технологий – разновидность кражи со взломом, причем обычно в особо крупных размерах и организованной группой».

ЦБ, МВД и финансисты действительно приняли участие в разработке законопроекта, который квалифицирует киберпреступления в финансовой сфере как кражу, говорит представитель ЦБ, сейчас наказание за киберпреступления в финансовой сфере не соответствует ущербу – похитители миллионов рублей могут отделаться условным сроком. ЦБ поддержал законопроект, в котором есть эти две новеллы: считать киберпреступление в финансовой сфере кражей; увеличить наказание за киберпреступления до 5–10 лет лишения свободы.

Гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков говорит, что мало ужесточать законы о киберпреступности в России, часто киберпреступления совершаются международными группами и для их поимки нужно действовать сообща с другими странами. Необходимо также обучать судей технологической тематике, продолжает Сачков, нужно увеличить оперативный состав МВД для работы с киберпреступниками и очень важно привлекать к ответственности несовершеннолетних киберпреступников – сейчас закон практически не дает такой возможности.

Минкомсвязи поддерживает идею совершенствования законодательства в сфере киберпреступлений, говорит представитель министерства, но с собственными инициативами пока не выступало.

В Microsoft отказались от комментариев, ФСБ и МВД не ответили на запрос «Ведомостей».