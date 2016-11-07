«Альфа-групп» скоро сможет увеличить долю в турецком операторе Turkcell

Группа ВТБ договорилась с «Альфа-групп» о совместных инвестициях в компанию Turkcell «в связи с возможным увеличением доли "Альфа-групп" в операторе», сообщила сегодня группа ВТБ. Детали сделки не раскрываются.

Участие в подобной сделке отражает стремление ВТБ «еще более диверсифицировать» свои инвестиционный и кредитный портфели – в этом случае за счет одного из несомненных лидеров в области телекоммуникаций на быстрорастущем и высокодоходном турецком рынке. «По мнению специалистов ВТБ, предполагаемая сделка может способствовать увеличению валютных доходов компании Turkcell и в перспективе оказать дополнительное положительное влияние на ее инвестиционную привлекательность», - пишет ВТБ.

«Ведомости» попросили представителя инвестиционного подразделения «Альфа-групп» - LetteOne Technology (L1) прокомментировать ситуацию, но пока не получили ответа.

Увеличение доли в Turkcell со стороны «Альфа-групп» может быть последствием давнего спора между L1 и турецкой группой Cukurova, тянущегося с 2005 г. Последнее разбирательство по этому делу закончилось решением Лондонского арбитража, который постановил, что Cukurova в течение 60 дней (срок истекает 18 ноября) должна решить, будет она приобретать долю LetterOne в Turkcell за $2,7 млрд или продаст свой пакет за $2,8 млрд.

Конфликт акционеров Turkcell длится уже почти 10 лет - с тех пор, как «Альфа» получила долю в операторе в 2005 г. Весной этого года Alfa Telecom Turkey, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров, направила предложение холдингу Cukurova Мехмета Карамехмета и турецкому госбанку Ziraat о покупке ее доли в Turkcell. Alfa Telecom Turkey владеет 49% Cukurova Telecom Holdings (CTH), которой принадлежит 52,91% Turkcell Holding A.S., а та владеет 51% акций Turkcell. Эффективная доля «Альфы» в турецком операторе - 13,2%. За свой пакет в CTH «Альфа» хотела получить $2,7 млрд. В прошлом году «Альфа» предлагала Cukurova заплатить $2,8 млрд в обмен на контроль над оператором. Но турецкий холдинг отклонил это предложение и подал в Лондонский международный арбитраж иск к LetterOne с требованием продать долю в Turkcell.