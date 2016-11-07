У китайской LeEco заканчиваются деньги

На развитие в России это повлиять не должно, уверяет компания

Основатель и председатель совета директоров китайской LeEco Цзя Юэтин направил сотрудникам письмо, в котором признал, что у компании, которая активно вкладывается в развитие бизнеса электрокаров и смартфонов, заканчиваются деньги. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ, который разошелся по соцсетям.

Юэтин пообещал урезать собственную зарплату до 1 юаня (15 центов), замедлить экспансию и привести компанию к более умеренной стадии роста.

LeEco - зонтичный бренд холдинговой семейной компании, который объединяет спортивные медиа, автомобили, смартфоны и телевидение. Компания известна благодаря своему стриминговому сервису LeTV, а также венчурным вложениям — в фабрику по производству электромобилей и медиа-компанию Vizio Inc.

«Ни одна компания не имела такого опыта, мы находились между льдом и пламенем», - написал Цзя в письме, которое оказалось в распоряжении Bloomberg News. По словам Цзя, компания «слепо мчалась вперед, в то время как ее капитал и ресурсы были фактически ограниченным».

После обнародования письма Юэтина акции двух публичных компаний, в которых он является председателем совета директоров, упали в цене. Бумаги флагманской компании Leshi Internet Information & Technology Corp. подешевели на 7%, а производителя смартфонов Coolpad, также входящего в холдинг, - на 25%, до самого низкого уровня с февраля 2013 г.

О том, что LeEco собирается выйти на рынок России, стало известно летом. Цзя Юэтин в ходе сессии на Петербургском экономическом форуме заявил, что компания инвестирует в свое подразделение в России до $1 млрд и ожидает, что через три года доход превысит $2 млрд.

Компания, в частности, планировала купить один из российских онлайн-кинотеатров, но сделка так и не состоялась (по словам одного из собеседников «Ведомостей» на медиа-рынке, во многом из-за закона об ограничении иностранного капитала в онлайн-кинотеатрах). В сентябре 2016 г. LeEco открыла в России собственный магазин со смартфонами. Также компания стала одним из спонсоров пятого сезона шоу «Голос» на «Первом канале».

Вице-президент LeEco в России и Восточной Европе Алекс Васильев сказал «Ведомостям», что планы российского подразделения не меняются, а Россия остается для LeEco одним из ключевых рынков наравне с США и Индией. Он также сообщил, что бюджет компании на следующий год уже утвержден. Президент LeEco Russia and Eastern Europe Виктор Сюй подтвердил, что Россия остается одним из приоритетных рынков для LeEco. «В обновленной стратегии компании российский рынок занимает особое место, и мы продолжим активное развитие на нем», - отметил он. На следующий год у LeEco запланирован ряд серьёзных проектов, говорит Сюй, в том числе и выход с новой линейкой смарт-телевизоров. «Наша задача - закрепить успешный выход в Россию в следующем году и упрочить свои позиции среди лидирующих компаний в различных сегментах, где представлена компания», - заключил Сюй.