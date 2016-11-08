Компании рунета проверяют рекламу на ботов

Сomscore измерила качество показов рекламы на площадках медиахолдинга Rambler & Co, рассказал «Ведомостям» первый заместитель гендиректора холдинга Максим Тадевосян и подтвердил представитель Comscore. Компания исследовала рекламный инвентарь (число контактов с аудиторией) Rambler & Co в октябре этого года, чтобы выявить долю мусорного трафика. Это показы рекламы и переходы на сайт рекламодателя, полученные не от реальных пользователей, а, к примеру, от ботов.

Инвестиции рекламодателей в продвижение в интернете растут, коллеги из других индустрий начинают обвинять интернет-компании в непрозрачности, объясняет Тадевосян: «Чтобы избежать таких обвинений, мы решили сделать наш трафик абсолютно прозрачным для рекламодателей». В начале ноября на презентации нового единого телеселлера – Национального рекламного альянса топ-менеджеры этой компании заявили, что многие рекламодатели в России «заигрались» с интернетом, при этом рынок интернет-рекламы непрозрачен, там длинная цепочка посредников, а экономический эффект от продвижения в сети «не очевиден», у рекламодателей «зафиксирован рост недоверия к интернет-рекламе». ТВ-реклама, напротив, максимально эффективна и прозрачна, указывали они.

По данным IAB, в первой половине года рекламодатели потратили на продвижение в рунете 64,5 млрд руб. Тем самым рекламные бюджеты в рунете практически сравнялись с телевизионными.

По словам Тадевосяна, Comscore изучала качество медийной рекламы Rambler & Co, демонстрируемой пользователям настольных компьютеров, показы видеороликов при этом не изучались. Контекстную рекламу в результатах поиска на проектах Rambler & Co монетизирует «Яндекс» (холдинг с 2011 г. использует поисковый механизм этой компании). Comscore выявила всего 1,8% трафика, который можно назвать мусорным, и это очень хороший результат, радуется Тадевосян.

По словам директора по продажам Comscore в России и странах СНГ Сергея Онищенко, доля не человеческого трафика (invalid traffic, или non-human traffic) на сайтах Rambler & Co существенно ниже средних показателей в других странах. К примеру, в США на такой трафик приходится около 6% показов рекламы на настольных компьютерах, в мире этот уровень еще выше – 8–9%, указывает Онищенко со ссылкой на оценку Comscore. Сколько мусорного трафика в рунете, Comscore не оценивает. Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты тоже затруднились с оценкой. По оценке Национальной ассоциации рекламодателей, по всему миру в 2016 г. рекламодатели потеряют из-за фрода в рекламе $7,2 млрд. Всего компании потратят на продвижение в сети $513,1 млрд, прогнозирует eMarketer.

Сейчас на заходы с настольных компьютеров приходится 55–60% трафика Rambler & Co, остальное – мобильный трафик, уточнил Тадевосян. Реклама приносит холдингу 75% выручки, чуть меньше половины этой суммы (44%) приходится на баннеры. Абсолютные цифры холдинг не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», основные юрлица этого холдинга в 2015 г. в сумме заработали около 4,4 млрд руб. При этом почти все проекты холдинга (кроме «Лента.ру» и «Газета.ру») остаются убыточными.

Другие крупнейшие площадки рунета в этом году тоже привлекли сторонние компании для проверки трафика. Рекламу на «Яндексе» проверяла та же Comscore, которая пришла к выводу, что 99,7% показов на сервисах этой компании приходится на реальных пользователей. Mail.ru Group в октябре объявила, что измерит качество своих показов с помощью компании Moat. Бюджеты в сети растут, объясняет коммерческий директор «Яндекса» Максим Гришаков, и крупным рекламодателям все чаще нужно подтверждение качества размещения от внешнего измерителя, это важная составляющая процесса медиапланирования.