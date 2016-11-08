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Компании рунета проверяют рекламу на ботов

Рекламодатели хотят знать, кто кликает на их баннеры
Крупнейшие площадки рунета озаботились качеством своего рекламного трафика
Крупнейшие площадки рунета озаботились качеством своего рекламного трафика
М. Стулов / Ведомости

Сomscore измерила качество показов рекламы на площадках медиахолдинга Rambler & Co, рассказал «Ведомостям» первый заместитель гендиректора холдинга Максим Тадевосян и подтвердил представитель Comscore. Компания исследовала рекламный инвентарь (число контактов с аудиторией) Rambler & Co в октябре этого года, чтобы выявить долю мусорного трафика. Это показы рекламы и переходы на сайт рекламодателя, полученные не от реальных пользователей, а, к примеру, от ботов.

Инвестиции рекламодателей в продвижение в интернете растут, коллеги из других индустрий начинают обвинять интернет-компании в непрозрачности, объясняет Тадевосян: «Чтобы избежать таких обвинений, мы решили сделать наш трафик абсолютно прозрачным для рекламодателей». В начале ноября на презентации нового единого телеселлера – Национального рекламного альянса топ-менеджеры этой компании заявили, что многие рекламодатели в России «заигрались» с интернетом, при этом рынок интернет-рекламы непрозрачен, там длинная цепочка посредников, а экономический эффект от продвижения в сети «не очевиден», у рекламодателей «зафиксирован рост недоверия к интернет-рекламе». ТВ-реклама, напротив, максимально эффективна и прозрачна, указывали они.

По данным IAB, в первой половине года рекламодатели потратили на продвижение в рунете 64,5 млрд руб. Тем самым рекламные бюджеты в рунете практически сравнялись с телевизионными.

По словам Тадевосяна, Comscore изучала качество медийной рекламы Rambler & Co, демонстрируемой пользователям настольных компьютеров, показы видеороликов при этом не изучались. Контекстную рекламу в результатах поиска на проектах Rambler & Co монетизирует «Яндекс» (холдинг с 2011 г. использует поисковый механизм этой компании). Comscore выявила всего 1,8% трафика, который можно назвать мусорным, и это очень хороший результат, радуется Тадевосян.

По словам директора по продажам Comscore в России и странах СНГ Сергея Онищенко, доля не человеческого трафика (invalid traffic, или non-human traffic) на сайтах Rambler & Co существенно ниже средних показателей в других странах. К примеру, в США на такой трафик приходится около 6% показов рекламы на настольных компьютерах, в мире этот уровень еще выше – 8–9%, указывает Онищенко со ссылкой на оценку Comscore. Сколько мусорного трафика в рунете, Comscore не оценивает. Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты тоже затруднились с оценкой. По оценке Национальной ассоциации рекламодателей, по всему миру в 2016 г. рекламодатели потеряют из-за фрода в рекламе $7,2 млрд. Всего компании потратят на продвижение в сети $513,1 млрд, прогнозирует eMarketer.

Сейчас на заходы с настольных компьютеров приходится 55–60% трафика Rambler & Co, остальное – мобильный трафик, уточнил Тадевосян. Реклама приносит холдингу 75% выручки, чуть меньше половины этой суммы (44%) приходится на баннеры. Абсолютные цифры холдинг не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», основные юрлица этого холдинга в 2015 г. в сумме заработали около 4,4 млрд руб. При этом почти все проекты холдинга (кроме «Лента.ру» и «Газета.ру») остаются убыточными.

Другие крупнейшие площадки рунета в этом году тоже привлекли сторонние компании для проверки трафика. Рекламу на «Яндексе» проверяла та же Comscore, которая пришла к выводу, что 99,7% показов на сервисах этой компании приходится на реальных пользователей. Mail.ru Group в октябре объявила, что измерит качество своих показов с помощью компании Moat. Бюджеты в сети растут, объясняет коммерческий директор «Яндекса» Максим Гришаков, и крупным рекламодателям все чаще нужно подтверждение качества размещения от внешнего измерителя, это важная составляющая процесса медиапланирования.

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