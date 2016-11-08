Vimpelcom Ltd. закрыл сделку c Hutchison в Италии

Два итальянских оператора, Wind и Three, превратились в одного – самого крупного на рынке

Вчера Vimpelcom и Hutchison закрыли сделку по объединению своих телекоммуникационных активов в Италии – операторов Wind и Three Italia. Об этом говорится в сообщениях компаний.

Для Vimpelcom создание совместного предприятия с Hutchison дает возможность не консолидировать в отчетности долг итальянской «дочки», снизив тем самым общую долговую нагрузку группы. В сделке Wind оценена в 13,9 млрд евро, а Three Italia – в 7,9 млрд евро. Чтобы уравновесить доли, Wind внесет в совместное предприятие 10 млрд евро долгов, а Three Italia – 200 млн евро наличностью. Завершение сделки должно сократить коэффициент долговой нагрузки группы приблизительно до 2, сообщил в пятницу на телеконференции с аналитиками финансовый директор Vimpelcom Эндрю Дэвис.

Совместное предприятие Vimpelcom и Hutchison станет крупнейшим сотовым оператором Италии по количеству абонентов с долей рынка примерно в 37%, пишут в своем отчете аналитики Credit Suisse. Мобильная выручка нового игрока будет приблизительно такой же, как у Telecom Italia и Vodafone. Возглавит объединенную компанию гендиректор Wind Максимо Ибарра, главным финансовым директором назначен Стефано Инверницци, который сейчас занимает эту же должность в Three Italia. Нынешний гендиректор Three Italia Винченцо Новари назначен специальным советником объединенной компании.

Объединение планировалось и утверждалось больше года. В августе 2015 г. стороны подписали соглашение о сделке, а в феврале этого года компании подали в Еврокомиссию заявку о ее одобрении. Регулятор одобрил сделку 1 сентября, а 25 октября было устранено последнее препятствие – компании получили окончательное одобрение со стороны министерства экономического развития Италии.

Французский пример В 2012 г. Iliad вывела свою дочернюю компанию Free Mobile на французский рынок мобильной связи. К концу июня 2016 г. в абонентской базе оператора, согласно его отчетности, было более 12 млн контрактов, что составляет 17,4% рынка.

Ключевым условием европейского регулятора была продажа части активов объединенной компании. Регулятор опасался, что слияние может повлечь за собой ограничение конкуренции на итальянском рынке, и возражал против уменьшения числа действующих в этой стране мобильных компаний. Поэтому для получения одобрения регулятора Hutchison и Vimpelcom заключили соглашение с французской Iliad. Та решила выйти на итальянский рынок, купив у них часть активов – в частности, башенную инфраструктуру и лицензии на частоты 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. За полученные активы французский оператор должен заплатить Hutchison и Vimpelcom 450 млн евро несколькими траншами – с 2017 по 2019 г.

В конце октября итальянское издание il Messagerro сообщило, что для сделки по слиянию активов Hutchison и Vimpelcom возникла новая угроза. По данным издания, итальянское правительство решило пополнить бюджет за счет компаний связи – в проекте итальянского бюджета на 2017 г. записан доход в 1,8 млрд евро от продления прав операторов на использование частот в диапазонах 900 и 1800 МГц. Частотами в этих диапазонах помимо Wind и Three Italia владеют Telecom Italia и Vodafone. Действие лицензий истекает в июне 2018 г., но заплатить компании должны будут в 2017 г. Исходя из того количества лицензий, которые достанутся Iliad, за продление разрешений на использование частот ей придется доплатить около 300 млн евро, подсчитала il Messagerro, и это может не вписаться в бизнес-план Iliad.

По расчетам «ВТБ капитала», совместному предприятию Wind и Three Italia придется заплатить за продление частот еще $350 млн. Если объединенная компания будет платить только за себя, то она должна будет отдать примерно 10% своей стоимости, а если придется доплачивать за Iliad – то и все 20%, подсчитал аналитик «ВТБ капитала» Иван Ким. По его мнению, выплата может и не коснуться акционеров компании – Vimpelcom и Hutchison, если новая компания сможет получить достаточный денежный поток.

В пятницу во время телеконференции с аналитиками гендиректор Жан-Ив Шарлье заявил, что на сделку с Hutchison эти новые обязательства по выплатам не повлияют. Если предположения о таких планах правительства подтвердятся, выплаты не окажут существенного влияния на структуру расходов после слияния, хотя и окажут давление на свободный денежный поток Vimpelcom, сообщил Шарлье.