В России мобильные телефоны служат в среднем два года

Абоненты «Мегафона» в среднем меняют мобильные телефоны и смартфоны раз в два года, следует из отчета оператора. По данным оператора, ежемесячно аппараты меняет 4% его абонентов (на конец июня 2016 г. у компании в России было 74,7 млн подписчиков). Из тех, кто меняет устройство, большинство остается привержено типу телефона: 40% заменяют один кнопочный телефон другим, 34% покупают новый смартфон вместо старого. Лишь 16% абонентов «Мегафона» меняют телефон на смартфон. При этом около 10%, наоборот, заменяют смартфон кнопочным телефоном, отмечает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. По ее словам, оператор рассчитывал срок службы устройства по кодам IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) устройств, работающих в его сети.

В среднем по стране действительно абонентское оборудование меняют примерно раз в два года, но срок замены телефонов и смартфонов варьируется от региона к региону, говорит представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Такой же срок замены называют представители МТС и «Связного» Дмитрий Солодовников и Сергей Тихонов. А исполнительный вице-президент «Евросети» Виктор Луканин передал «Ведомостям» через пресс-службу, что срок замены в 2016 г. незначительно сократился по сравнению с 2015 г. и составляет около двух лет и трех месяцев, но «Евросеть» считает только срок службы смартфонов (без телефонов).

Мнения участников рынка о том, как меняется срок замены аппарата в России, расходятся. Средний срок жизни мобильных устройств в 2014 г. составлял 16 месяцев, в 2015 г. – 21 месяц, а за первые девять месяцев 2016 г. он увеличился до 24 месяцев, посчитал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Срок замены растет каждый месяц и к концу 2016 г. может составить 27–28 месяцев, считает он. Не исключено, что в 2017 г. он станет сокращаться: начнется массовая замена аппаратов, купленных во время потребительского ажиотажа конца 2014 г., прогнозирует Муртазин. По его словам, в США и Западной Европе срок замены аппаратов – около 18 месяцев.

Айбашева также утверждает, что срок службы телефонов и смартфонов в России вырос по сравнению с докризисным 2014 годом, но на сколько, не говорит.

По словам Муртазина, из-за кризиса и роста цен в целом стали реже менять аппараты в среднем и высоком ценовых сегментах (15 000–30 000 руб. и от 30 000 руб.). В этих сегментах срок службы вырос примерно вдвое, говорит он. Многие покупатели теперь ждут, когда ресурс дорогого надежного аппарата будет выработан полностью, и лишь затем меняют его, объясняет Муртазин. В бюджетном сегменте срок службы растет еще и потому, что недорогие смартфоны по мере совершенствования технологий стали надежнее, утверждает он.

За год – с июня 2015 г. по июнь 2016 г. – средний чек при покупке смартфона и телефона в России вырос почти на 28% до более чем 8500 руб. (по магазинным чекам, выданным при продаже). Об этом свидетельствуют данные компании – партнера нескольких ритейлеров. Тенденцию ранее подтвердили в «Евросети» – по подсчетам ритейлера, средняя цена покупки смартфона в июне 2016 г. выросла год к году на 21% до 11 600 руб. Схожие данные по итогам июня и у МТС – рост на 25% год к году до 11 961 руб.

Дорохина, в свою очередь, утверждает, что срок замены телефонов и смартфонов абонентами «Мегафона» не вырос по сравнению с докризисным временем. Замена аппарата не такая затратная вещь, считает она: сейчас на рынке множество смартфонов не дороже 5000 руб. и тянуть с заменой нет смысла.

Срок замены аппаратов не изменился благодаря появлению новых технологий и доступности кредитных продуктов, говорит Тихонов. Средняя цена LTE-смартфона в России за год сократилась на 20% за счет появления доступных гаджетов в низких и средних ценовых сегментах, замечает он. Кроме того, пользователи часто отказываются от покупки отдельно смартфона и планшета в пользу одного устройства – фаблета, отмечает он.

Около 7–8% любителей новинок меняют смартфон раз в полгода и чаще, около 10% пользователей – раз в год, утверждает Луканин из «Евросети». При этом, по его словам, почти треть потребителей меняют свой телефон не чаще чем раз в 4–5 лет.

Самый высокий рост среднего счета абонента (ARPU) отмечается при переходе с кнопочного телефона на смартфон, отмечает Дорохина.

Как правило, меняя смартфон, пользователь начинает потреблять больше данных и впоследствии переходит на тарифный план с большим размером включенного трафика, говорит Солодовников.