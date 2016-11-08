Руководство крупнейшего рекламного агентства могут судить за смерть сотрудницы

Министерство труда Японии планирует инициировать уголовное расследование в отношении руководства крупнейшего в стране рекламного агентства. Как пишет Nikkei, топ-менеджеров обвинят в принуждении подчиненных к отрабатыванию лишних рабочих часов, что привело к самоубийству одной сотрудницы. Издание отмечает, что это редкое развитие событий для Японии, где перерабатывать - это норма.

В понедельник в штаб-квартиру Dentsu в Токио и офисы подразделений в Осаке, Киото и Нагойе пришли с обысками. В общей сложности в спецоперации участвовали 88 сотрудников министерства, которые расследуют ситуацию в компании. Около 30 из них провели в офисе в Токио почти целый рабочий день, с 9.30 до 16.00.

Изъятые документы будут включены в дела, которые ведомство собирает на компанию и сотрудников отдела HR, дела затем будут переданы в прокуратуру для возможного предъявления официального обвинения. По закону за подобные нарушения полагается штраф до 300 000 иен ($2869). «Хотя трудно точно установить, сколько часов отрабатывают отдельные сотрудники, мы проведет исчерпывающее расследование» в Dentsu, заявил газете сотрудник министерства в Токио.

Подозрения о том, что сотрудников рекламного агентства заставляют перерабатывать, появились после самоубийства 24-летней сотрудницы Матсури Такахаси в декабре 2015 г. Выяснилось, что при норме 40 рабочих часов в неделю она перерабатывала в месяц около 105 часов. Адвокат ее семьи утверждает, что ее заставляли не включать сверхурочные часы в отчет. В сентябре было официально признано, что причиной ее смерти стало переутомление на работе - «кароси». Этим термином в Японии называют внезапную смерть по профессиональным причинам, чаще всего так происходит из-за инсульта или инфаркта на фоне стресса и переутомления. В стране ведется статистика таких случаев. Считается, что перерабатывание влияет не только на здоровье трудящихся, но и на уровень рождаемости и на рост ВВП. Как пишет Nikkei, в Dentsu существует соглашение между сотрудниками и руководством, по которому лимит может превышаться на 70 часов.

Проверки, которые прошли в Dentsu в октябре показали несовпадение данных по рабочим часам, по которым отчитываются сотрудники, и реальным временем, которое они проводят в офисе. В подразделении агентства в Осаке такие нарушения были обнаружены в 2014 г., и тогда эта структура получили предупреждение. Штаб-квартира в Токио получила такое же представление в 2015 г. Однако с тех пор ситуация в компании значительно не улучшилась, так что министерство труда было вынуждено искать и изымать свидетельства того, что сотрудники перерабатывают.

Dentsu пятое в мире рекламное агентство по размеру выручки, отмечает ВВС. Компания заявила, что в связи с гибелью Матсури Такахаси начата внутренняя проверка. Как напоминает NHK, ранее агентство заявляло, что сотрудничает со следствием и вообще крайне ответственно относится к трудовым нормативам и стремится полностью исключить кароси.

Главный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга обсудил ситуацию в Dentsu с журналистами 7 ноября и заявил, что в отношении компании будут приняты адекватные меры. Он также пообещал, что правительство обдумывает реформу трудового законодательства, чтобы исключить кароси, передает Bloomberg.

Отдел по выявлению случаев принудительной работы в сверхурочное время был создан в министерстве труда в апреле 2015 г. За прошлый год эта служба провела около 70 проверок в компаниях, которых подозревали в таких нарушениях. По данным правительства, в 2015 г. проблемы на работе способствовали 2159 суицидам.