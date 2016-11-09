Выручка «Почты России» от пересылки писем сократилась на 1,3 млрд рублей

В 2015 г. «Почта России» сократила выручку от пересылки писем внутри страны на 3,6% до 35,5 млрд руб., при том что годом ранее этот показатель вырос на 5,4% к результатам 2013 г., следует из отчетности предприятия. Общая выручка «Почты России» в 2015 г. выросла на 6% до 149 млрд руб. Таким образом внутренняя корреспонденция составила порядка 24% от общей выручки предприятия. При этом, если учитывать пересылку писем из России за рубеж, говорит представитель почты, выручка от письменной корреспонденции сократилась меньше – лишь на 2,7% год к году.

Представитель «Почты России» связывает уменьшение доходов от пересылки внутренней корреспонденции с сокращением рассылок каталогов из-за общего снижения рынка дистанционной торговли в начале 2015 г. Также в 2015 г. впервые произошло общее сокращение расходов государственных органов (они были сокращены на 10%) и экономить они стали, в том числе сокращая пересылаемую ими письменную корреспонденцию, считает представитель предприятия. Кроме того, писем стало меньше из-за валютных колебаний и общей сложной экономической ситуации. В результате только в январе и феврале 2015 г. количество письменной корреспонденции упало по стране в целом на 11%, объясняет он. Всего же по итогам 2015 г. количество доставленных писем снизилось на 8%, или на 116,8 млн отправлений.

Разрешенный рост цен 11,4% на столько в среднем повысила «Почте России» предельные тарифы на пересылку внутренней письменной корреспонденции Федеральная служба по тарифам в 2015 г., следует из материалов «Почты России»

Доходы «Почты России» от услуг почтовой связи в целом выросли в 2015 г. на 0,5% год к году, обращает внимание представитель предприятия. «Почта России» смогла добиться роста общего показателя выручки за счет дополнительных услуг в области письменной корреспонденции. На 16,2% выросли доходы от доставки счетов за коммунальные услуги и на 48% – от услуги по нанесению знаков почтовой оплаты (франкированию). Доходы от «сопутствующих услуг» (возврат и хранение писем, уведомления о вручении) выросли на 24%.

«Почта России» ожидает, что в этом году ее выручка от пересылки письменной корреспонденции не упадет, а, напротив, вырастет – на 2,2%. Это связано с увеличением количества выигранных «Почтой России» тендеров по пересылке писем, общим повышением качества услуг и увеличением скорости доставки отправлений, надеется представитель предприятия. Выручка же от почтовых услуг в целом в 2016 г. вырастет на 6,6%, прогнозирует он.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает снижение количества письменной корреспонденции общемировой тенденцией, но отмечает, что в России многие организации отказываются от рассылок в том числе потому, что считают их нерентабельными из-за роста почтовых тарифов. Поддержать спрос на эти услуги почта может, регулируя свою тарифную политику. В конечном счете большой оборот выгоден почте еще и тем, что снизит себестоимость в расчете на одно отправление, резюмирует Иванов.