Рост доходов «Мегафона» от мобильного интернета практически прекратился

Выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи в России в III квартале 2016 г. снизилась на 3,9% год к году до 67,9 млрд руб., сообщил оператор. При этом рост доходов от мобильной передачи данных составил лишь 0,5% до 20,7 млрд руб. (в предыдущем квартале – 6,3%). Показатель OIBDA «Мегафона» упал на 10,7% до 32,3 млрд руб., рентабельность по OIBDA уменьшилась на 4,7 п. п. до 39,8% против 44,5% годом ранее.

Во время телеконференции с журналистами в среду гендиректор оператора Сергей Солдатенков назвал причинами ухудшения показателей снижение «Мегафоном» цен на пакетные тарифы и введение на таких тарифах услуги бесплатного роуминга по России в марте 2016 г. Пересмотр ценовой политики, в свою очередь, был ответом на давление конкурентов.

Рентабельность сократилась, так как в структуре выручки выросла доля низкомаржинальных сегментов – услуг фиксированной связи и продажи оборудования. Розница «Мегафона» в этом квартале увеличила доход от продаж устройств на 38,1% год к году до 6,8 млрд руб. «Мегафон» вынужден активно наращивать продажи в ответ на «абсолютно нерациональное поведение конкурентов», сказал в среду во время телеконференции с аналитиками финансовый директор оператора Геворк Вермишян.

Ожидаемая слабость Вчера на Лондонской бирже депозитарные расписки «Мегафона» выросли на 1,5% до $9,29 за бумагу. Слабые результаты и снижение прогноза не стали сюрпризом для инвесторов, считает Либин из Райффайзенбанка.

«Мегафон» изменил прогнозы на 2016 г. Если весной оператор прогнозировал снижение OIBDA на 5–9% до 120–126 млрд руб., то теперь ожидает, что этот показатель составит не менее 118 млрд руб. (что означает снижение к 2015 г. на 10,8%). Снизил он и прогноз по инвестициям: капитальные затраты «Мегафона» в 2016 г. не превысят 68 млрд руб. Ранее оператор уже снижал этот прогноз с 75 млрд до 70 млрд руб. В III квартале 2016 г. «Мегафон» инвестировал 11,67 млрд руб., на 55% меньше, чем годом ранее. Экономия достигается за счет переговоров с поставщиками оборудования о снижении ими цен и за счет оптимизации технических решений, сообщила операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова. Снизив инвестиции, оператор смог компенсировать общее снижение рентабельности бизнеса, добавляет Вермишян.

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов и аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин называют результаты слабыми, но предсказуемыми в условиях нынешнего рынка. Показатели мобильной выручки оказались слабее, чем ожидались, пишет в отчете аналитик Credit Suisse Ольга Быстрова. Рост доходов от мобильной передачи данных (0,5%) оказался значительно слабее, чем у «Вымпелкома» (более 20%), отмечает она. Представитель оператора Юлия Дорохина объясняет это тем, что все больше абонентов выбирают экономичные пакетные тарифы с увеличенным лимитом мобильного трафика.

Снижение и без того консервативного прогноза по годовой OIBDA может быть проблемой, считает Быстрова. С точки зрения денежной позиции это снижение компенсировано снижением прогноза по капитальным затратам, отметил вчера Вермишян.

Динамика показателей «Мегафона» оказалась хуже, чем у «Вымпелкома», отчитавшегося на прошлой неделе. Мобильная выручка «Вымпелкома» сократилась на 1% год к году, показатель EBITDA – на 6%, а рентабельность по EBITDA – на 1,8 п. п. до 37,5%.

Отставание от «Вымпелкома» Либин и аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин связывают с изменением «Мегафоном» ценовой политики для сохранения доли рынка по абонентам. В отличие от «Вымпелкома» абонентская база которого сократилась год к году на 800 000 контрактов, «Мегафон» увеличил число абонентов за год на 1,8%.