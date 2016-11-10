Tele2 продолжает снижать прибыль «Ростелекома»

Выручка «Ростелекома» по итогам III квартала 2016 г. выросла на 0,4% до 72,8 млрд руб., сообщил оператор. Чистая прибыль за тот же период увеличилась в два раза - до 4,1 млрд руб.

При этом негативное влияние на чистую прибыль оказал чистый убыток госкомпании от оператора Tele2 - 1,3 млрд руб. Оператор недоволен этим результатом, но отмечает положительную динамику: за предыдущие два квартала убыток от Tele2 составил 4,5 млрд руб. Президент «Ростелекома» Сергей Калугин отметил, что оператор будет искать дополнительные синергии от сотрудничества с Tele2. Вопрос приобретения дополнительного пакета в операторе госкомпания в данный момент не рассматривает, но это «возможный вариант», который «всегда на столе». Калугин напомнил, что у «Ростелекома» есть преимущественное право покупки бумаг остальных акционеров, если те захотят продать свои бумаги.

Обсуждают ли они это, Калугин не комментирует.

Основной позитивный фактор, повлиявший на прибыль, - высокая база аналогичного квартала 2015 г. (тогда негативное влияние оказала сделка по продаже бумаг РФПИ). Показатель «Ростелекома» OIBDA снизился на 1% - до 25,1 млрд руб.