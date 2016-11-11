3 млрд рублей ущерба за полвека

«Роснефть» не понесла денежных потерь или убытков после публикации РБК о возможных ограничениях для покупателей 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизации; расторжения каких-либо контрактов с основным партнером – компанией BP не ожидается. Это следует из заключения аудиторской компании «Центр профессиональной оценки» (ЦПО) о стоимости деловой репутации «Роснефти», подготовленного по ее заказу в обоснование иска к РБК («Ведомости» ознакомились с документом). Представитель РБК подтвердил «Ведомостям», что холдинг получил такой документ от «Роснефти». Представители «Роснефти» и ЦПО от любых комментариев по иску отказались.

Предмет иска – статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», опубликованная в газете РБК в апреле 2016 г., а также телепередача на канале РБК, основанная на этой статье. Авторы утверждали: условием приватизации стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерного соглашения с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». «Роснефть» назвала статью ложной и потребовала опровержения, а затем и компенсации ущерба деловой репутации в 3,18 млрд руб. Эта сумма была рассчитана как последствия риска потери основного контрагента «Роснефти» – BP. Ответчиками по иску помимо РБК стали авторы статьи Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло.

Дорогой Игорь Иванович При расчете ущерба гудвилу «Роснефти» ЦПО оценивал риски инвесторов не только от потери контракта с BP, но и от негативных последствий для Игоря Сечина после статьи в РБК. Из-за таких последствий лично для Сечина стоимость деловой репутации «Роснефти» могла снизиться на 224,5 млрд руб., т. е. сразу на треть, подсчитал ЦПО, но тут же счел цифру экстремально высокой и не стал ее использовать в оценке ущерба.

Компенсация ущерба деловой репутации в 3,18 млрд руб. – рекорд в российской практике. Неаудированная выручка холдинга РБК по МСФО за первое полугодие 2016 г. – 2,4 млрд руб., операционная прибыль – 56 млн руб. Судебное заседание по иску пройдет 11 ноября. «Роснефть» предоставила РБК полный текст заключения ЦПО.

Из-за публикации РБК у «Роснефти» выросли риски потенциальной будущей потери контрактов с BP и стоимость гудвила (деловой репутации) снизилась на 3,18 млрд руб., или на 0,5%, пишет ЦПО. Аудиторы тщательно обосновывают бухгалтерские последствия увеличения рисков «Роснефти» от потери BP, но не описывают, как и почему эти риски выросли. Более того, аудиторы прямо пишут, что наиболее вероятным можно считать продолжение действия существующих контрактов с BP, расторжения контрактов не ожидается, а предположить отказ от перспективных контрактов не представляется возможным.

Размер ущерба в 3,18 млрд руб. ЦПО рассчитал методом дисконтирования денежных потоков: аудиторы прогнозировали финансовые результаты «Роснефти» на время, пока сохранится эффект от публикации РБК, – следующие 50 лет. Добыча «Роснефти» снизится, но выручка за полвека вырастет больше чем в 4 раза до 252 трлн руб. к 2056 г. Рыночная стоимость основного капитала «Роснефти» – 3,4 трлн руб., гудвил – 646 млрд руб., делает вывод ЦПО.

Это почти втрое больше, чем гудвил, указанный в отчетности «Роснефти» за первое полугодие 2016 г., – 227 млрд руб. Сумма не изменилась с I квартала 2016 г., т. е. компания никак не отразила в отчетности, что ее деловая репутация пострадала после публикации РБК.

Гудвил можно рассчитывать по-разному, нет ничего удивительного, что данные «Роснефти» и аудитора отличаются, говорит аналитик инвестбанка, просивший об анонимности. По модели оценки придраться не к чему, отмечает аналитик другого банка, вопрос – каковы ставки дисконтирования. Но цифры в этой оценке не выглядят слишком завышенными или заниженными, уверяет он.

Понятие убытка состоит из двух частей: реальный ущерб и упущенная выгода, иск «Роснефти» ни под одно из определений не подходит, говорил «Ведомостям» партнер «Юков и партнеры» Марк Каретин.

Крайне маловероятно, что суд удовлетворит требование «Роснефти», сказал Вячеслав Лосев из юридической фирмы «Лосев и партнеры». Суд может взыскать убытки, но в существенно меньшем размере, отметил советник BGP Litigation Сергей Лисин.