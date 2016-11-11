Денежный поток «Ростелекома» за девять месяцев остался отрицательным

В III квартале 2016 г. свободный денежный поток «Ростелекома» впервые в этом году оказался положительным – 5,85 млрд руб., но за девять месяцев 2016 г. этот показатель все еще меньше нуля – -2,32 млрд руб., следует из отчетности оператора.

К показателю свободного денежного потока привязана дивидендная политика госоператора: она предполагает выплату не менее 75% от свободного денежного потока, но при этом является прогрессивной – т. е. каждый год оператор должен выплачивать акционерам больше, чем в предыдущем. В прошлом году оператор направил на выплату дивидендов 16,47 млрд руб. Из них только 13,8 млрд досталось акционерам, а остальное вернулось в «Ростелеком» через «Мобител» – его «дочку», владеющую квазиказначейскими акциями оператора.

Около 7,4 млрд руб. из прибыли «Ростелекома» за 2015 г. получило в этом году государство, владеющее 48,7% обыкновенных акций компании. В бюджет следующего года Минфин заложил поступление от «Ростелекома» только 6,02 млрд руб. в виде дивидендов, писал «Интерфакс» со ссылкой на внесенный в Думу документ. Исходя из этой цифры дивиденды «Ростелекома» за 2016 г. могут составить около 14 млрд руб.

Выручка «Ростелекома» по итогам III квартала 2016 г. выросла на 0,4% до 72,8 млрд руб. Выручка росла, несмотря на сокращение доходов от традиционных услуг телефонной связи (на 12,1%). Оператор компенсировал выпавшие доходы главным образом за счет роста доходов от дополнительных и облачных услуг (43,8%), а также от платного телевидения (22,8%).

Квартальная чистая прибыль «Ростелекома» увеличилась год к году в 2 раза до 4,1 млрд руб., а показатель OIBDA снизился на 1% до 25,1 млрд руб. Прибыль выросла в основном из-за того, что в III квартале 2015 г. на ней негативно сказалась сделка по выкупу собственных акций у РФПИ.

Мотивируют всех В новой мотивационной программе «Ростелекома» смогут поучаствовать все сотрудники оператора, рассказал Калугин. В ее основе лежит принцип софинансирования покупки акций оператора. Программа предусматривает три цикла – 2017, 2018 и 2019 гг., и в ней будет задействовано 2,9–6% акций из квазиказначейского пакета.

Чистая прибыль могла бы оказаться еще выше, если бы не убыток от участия в Tele2 («Ростелекому» принадлежит 45%), составивший 1,3 млрд руб. Оператор недоволен этим результатом, но отмечает его положительную динамику: за предыдущие два квартала убыток от Tele2 составил 3,5 млрд руб. Президент «Ростелекома» Сергей Калугин сообщил, что оператор будет искать дополнительные синергии от сотрудничества с Tele2. Вопрос приобретения дополнительного пакета в операторе госкомпания сейчас не рассматривает, но это «возможный вариант», который «всегда на столе», отметил Калугин. Он напомнил, что у «Ростелекома» есть преимущественное право покупки бумаг остальных акционеров, если те захотят продать свои бумаги.

«Ростелеком» сообщил также, что пересмотрел прогнозы по выручке и OIBDA на 2016 г. из-за более консервативного взгляда на доходы от проекта по устранению цифрового неравенства. Вместо роста выручки на 1–2% компания теперь ожидает роста не более чем на 1%, а вместо стабильного размера OIBDA – снижение на 4–6%.

Аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович считает, что главной интригой в отношении «Ростелекома» является выплата дивидендов компании за 2016 г. С учетом результатов за девять месяцев этого года оператору необходимо будет получить не менее 13 млрд руб. свободного денежного потока в IV квартале 2016 г., говорит он.

Вопросом дивидендов также озабочены аналитики «ВТБ капитала» и JPMorgan. «Мы обеспокоены тем, что оператор не сможет генерировать достаточно свободных средств в IV квартале 2016 г.», – отмечают в своем отчете аналитики JPMorgan.

Менеджмент «Ростелекома» будет делать все, чтобы выполнить условия, описанные в дивидендной политике, заявил Калугин во время телеконференции с аналитиками. Он добавил, что не видит в этом серьезных проблем.

Венгранович предполагает, что «Ростелеком» может использовать для быстрого наращивания свободного денежного потока свою дебиторскую задолженность, а также продажу недвижимости.