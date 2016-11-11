Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4201 от 11.11.2016 под заголовком: «Ростелеком» без потока

Денежный поток «Ростелекома» за девять месяцев остался отрицательным

Аналитики опасаются, что это помешает ему увеличить дивиденды
Денежный поток «Ростелекома» остается на минусовой отметке
Денежный поток «Ростелекома» остается на минусовой отметке
А. Гордеев / Ведомости

В III квартале 2016 г. свободный денежный поток «Ростелекома» впервые в этом году оказался положительным – 5,85 млрд руб., но за девять месяцев 2016 г. этот показатель все еще меньше нуля – -2,32 млрд руб., следует из отчетности оператора.

К показателю свободного денежного потока привязана дивидендная политика госоператора: она предполагает выплату не менее 75% от свободного денежного потока, но при этом является прогрессивной – т. е. каждый год оператор должен выплачивать акционерам больше, чем в предыдущем. В прошлом году оператор направил на выплату дивидендов 16,47 млрд руб. Из них только 13,8 млрд досталось акционерам, а остальное вернулось в «Ростелеком» через «Мобител» – его «дочку», владеющую квазиказначейскими акциями оператора.

Около 7,4 млрд руб. из прибыли «Ростелекома» за 2015 г. получило в этом году государство, владеющее 48,7% обыкновенных акций компании. В бюджет следующего года Минфин заложил поступление от «Ростелекома» только 6,02 млрд руб. в виде дивидендов, писал «Интерфакс» со ссылкой на внесенный в Думу документ. Исходя из этой цифры дивиденды «Ростелекома» за 2016 г. могут составить около 14 млрд руб.

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Выручка «Ростелекома» по итогам III квартала 2016 г. выросла на 0,4% до 72,8 млрд руб. Выручка росла, несмотря на сокращение доходов от традиционных услуг телефонной связи (на 12,1%). Оператор компенсировал выпавшие доходы главным образом за счет роста доходов от дополнительных и облачных услуг (43,8%), а также от платного телевидения (22,8%).

Квартальная чистая прибыль «Ростелекома» увеличилась год к году в 2 раза до 4,1 млрд руб., а показатель OIBDA снизился на 1% до 25,1 млрд руб. Прибыль выросла в основном из-за того, что в III квартале 2015 г. на ней негативно сказалась сделка по выкупу собственных акций у РФПИ.

Мотивируют всех

В новой мотивационной программе «Ростелекома» смогут поучаствовать все сотрудники оператора, рассказал Калугин. В ее основе лежит принцип софинансирования покупки акций оператора. Программа предусматривает три цикла – 2017, 2018 и 2019 гг., и в ней будет задействовано 2,9–6% акций из квазиказначейского пакета.

Чистая прибыль могла бы оказаться еще выше, если бы не убыток от участия в Tele2 («Ростелекому» принадлежит 45%), составивший 1,3 млрд руб. Оператор недоволен этим результатом, но отмечает его положительную динамику: за предыдущие два квартала убыток от Tele2 составил 3,5 млрд руб. Президент «Ростелекома» Сергей Калугин сообщил, что оператор будет искать дополнительные синергии от сотрудничества с Tele2. Вопрос приобретения дополнительного пакета в операторе госкомпания сейчас не рассматривает, но это «возможный вариант», который «всегда на столе», отметил Калугин. Он напомнил, что у «Ростелекома» есть преимущественное право покупки бумаг остальных акционеров, если те захотят продать свои бумаги.

«Ростелеком» сообщил также, что пересмотрел прогнозы по выручке и OIBDA на 2016 г. из-за более консервативного взгляда на доходы от проекта по устранению цифрового неравенства. Вместо роста выручки на 1–2% компания теперь ожидает роста не более чем на 1%, а вместо стабильного размера OIBDA – снижение на 4–6%.

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Аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович считает, что главной интригой в отношении «Ростелекома» является выплата дивидендов компании за 2016 г. С учетом результатов за девять месяцев этого года оператору необходимо будет получить не менее 13 млрд руб. свободного денежного потока в IV квартале 2016 г., говорит он.

Вопросом дивидендов также озабочены аналитики «ВТБ капитала» и JPMorgan. «Мы обеспокоены тем, что оператор не сможет генерировать достаточно свободных средств в IV квартале 2016 г.», – отмечают в своем отчете аналитики JPMorgan.

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Менеджмент «Ростелекома» будет делать все, чтобы выполнить условия, описанные в дивидендной политике, заявил Калугин во время телеконференции с аналитиками. Он добавил, что не видит в этом серьезных проблем.

Венгранович предполагает, что «Ростелеком» может использовать для быстрого наращивания свободного денежного потока свою дебиторскую задолженность, а также продажу недвижимости.

Комментарии  ()
Гаврилов Ярослав
03:30 11.11.2016
Занятные тезисы, но нет ни одного упоминания, что рост за счёт гос.сетора, а успех в этом сегменте является больше отрицательным сигналом, очки зарабатываются только в "полях" в масс и бизнес сегментах. Более того такой расклад не бьется с успехами по ШПД...
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