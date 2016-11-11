LinkedIn заблокируют за нарушение закона о персональных данных

LinkedIn станет первым зарубежным сервисом, заблокированным в России за нарушение закона о персональных данных. Будет ли заблокировано мобильное приложение, пока не ясно

Мосгорсуд признал законной блокировку LinkedIn за нарушение закона о локализации персональных данных, следует из сообщения на его сайте.

В конце октября Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке соцсети, а вчера суд рассматривал жалобу LinkedIn Corporation на это решение. В итоге суд вторично признал, что LinkedIn попадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Суд обязал Роскомнадзор внести сайт linkedin.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.

Сайт LinkedIn еще доступен. Представитель Роскомнадзора говорит, что ведомству технически нужно несколько дней, чтобы направить уведомления операторам и провайдерам и осуществить блокировку сайта.

Четверть Facebook Аудитория LinkedIn насчитывает более 433 млн пользователей из 200 стран и регионов мира, говорится на сайте соцсети. Это всего в 4 раза меньше, чем аудитория крупнейшей соцсети в мире – Facebook.

В суде представители интересов LinkedIn Corporation настаивали, что соцсеть не нарушает права пользователей, добровольно предоставивших ей свои данные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юристов компании. Кроме того, настаивали они, Роскомнадзор не может распространять нормы российского законодательства на иностранное юрлицо, не ведущее деятельности в России. Представитель Роскомнадзора отмечал, что речь идет об обработке персональных данных россиян, находящихся в России, а значит, компания должна выполнять требования российского законодательства.

Решение российского суда приведет к отказу в доступе к LinkedIn миллионам российских пользователей и компаниям, которые используют LinkedIn для развития своего бизнеса, говорится в заявлении соцсети. Представители соцсети по-прежнему заинтересованы во встрече с Роскомнадзором, чтобы обсудить их потребности в локализации данных. Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявлял изданию The Wall Street Journal, что ведомство уже приглашало LinkedIn к обсуждению вопроса о локализации данных, однако компания проигнорировала эти приглашения.

Никаких личных данных, например паспортных, соцсеть не запрашивает, обращает внимание руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов, так что термин «личная или семейная тайна» здесь употребить нельзя.

Есть точка зрения, что к компаниям, не присутствующим в России, местное законодательство неприменимо, однако формально закон о персональных данных не предусматривает подобных исключений, замечает партнер юридической компании Orient partners Александр Карпухин.

Роскомнадзор хочет продемонстрировать, что игнорирование закона о хранении данных может стать стратегической ошибкой для западных компаний, уверен руководитель экспертного направления Solar Security Андрей Прозоров. При этом из формулировки судебного решения не ясно, будет ли заблокировано мобильное приложение соцсети, отмечает он. Его доступность в AppStore и Play Market в некотором смысле нивелирует важность судебного решения, говорит он. Может ли решение суда о блокировке быть применено и к мобильному приложению, представитель Роскомнадзора вчера сказать затруднился. Ведомство пока изучает этот вопрос, пояснил он.