Строительство мобильной сети на «Зенит-арене» оценивается в $1 млн

С 1 декабря ПАО «Мегафон» в интересах четырех операторов сотовой связи приступает к пусконаладке инфраструктуры связи, которая завершится 25 декабря, с последующей сдачей в эксплуатацию, сообщила вчера пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. По ее данным, на стадионе под эти цели построена аппаратная площадью более 200 кв. м, заведены оптические каналы связи, под кровлей размещены специализированные антенны и проложено более 30 км кабелей, завершена отделка помещений под две вспомогательные и одну основную серверную.

В 2015 г. четыре оператора договорились об обеспечении стадиона инфраструктурой связи, оператором-застройщиком был выбран «Мегафон», рассказала PR-директор Северо-Западного филиала «Мегафона» Кермен Манджиева. По ее словам, строительство сети велось без привлечения бюджетных средств, в нее инвестировали все операторы. Сумму инвестиций она не называет. Стоимость построенной на стадионе сети (дополнительные базовые станции, ВОЛС, аппаратная и др.) может составить от $500 000 до $1 млн, оценивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

68 000 абонентов Стоимость строительства стадиона, рассчитанного на 68 000 зрителей, около 42 млрд руб. На нем должны пройти четыре матча Кубка конфедераций в июне – июле 2017 г. и семь матчей чемпионата мира по футболу 2018.

Каждый из операторов самостоятельно проектирует свою сеть на стадионе «Зенит-арена», устанавливает узлы связи на объекте, возводит необходимое количество базовых станций и проч., сообщила пресс-служба МТС «Северо-Запад». По ее данным, для сокращения сроков и стоимости работ по строительству единой системы связи операторы подписали соглашение, в рамках которого единый подрядчик обеспечивает пусконаладочные работы и создание аппаратного комплекса сетей. Это обычная практика работы операторов на больших объектах, финансирование подрядчика идет за счет всех операторов, инфраструктурой они владеют поровну, говорит представитель МТС. Это позволит МТС в кратчайшие сроки запустить на одном из крупнейших стадионов страны сеть, которая сможет обеспечить голосовой связью и высокоскоростным доступом в интернет более 90 000 человек, отмечает она. Представитель ПАО «Вымпелком» подтвердила, что операторы поровну инвестируют в строительство сети. Оператор начнет установку базовых станций при готовности инфраструктуры, говорит она. Пресс-служба Tele2 отказалась от комментариев.

Строить сеть на стадионе технически сложнее, чем на других объектах, так как необходимо обеспечить бесперебойную связь на время массового скопления людей во время матчей и концертов, отмечает Кусков. На матчах и концертах многие будут вести съемку и загружать в интернет видео и фотографии, говорит он. Для операторов это некоммерческий, но необходимый проект, замечает Кусков. Стадион должен быть сдан в декабре 2016 г.