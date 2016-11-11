В Российском авторском обществе все-таки может смениться менеджемент

Мосгорсуд отменил решение Хорошевского суда Москвы о принятии обеспечительных мер, которые запрещали Максиму Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора Российского авторского общества (РАО), а Минюсту – регистрировать смену директора в ЕГРЮЛ. Информация об отмене решения Хорошевского суда опубликована сегодня на сайте Мосгорсуда. То, что речь идет именно об этом деле, «Ведомостям» подтвердил представитель Мосгорсуда.

Сколько собирает РАО РАО – крупнейшее в России общество по коллективному управлению правами, оно собирает отчисления в пользу авторов музыки с организаторов концертов, владельцев кафе и ресторанов, телекомпаний и радиостанций. В 2015 г. РАО собрало 4,5 млрд руб. К работе РАО и других обществ по коллективному управлению было много претензий со стороны музыкантов. Сейчас правительство рассматривает разные варианты реформы этих организаций, в том числе перевод этой сферы под контроль государства.

Это очередной виток конфликта между текущим менеджементом и авторским советом РАО и авторами, которые решили их сменить и для этого 31 августа этого года собрали конференцию – основной управляющий орган авторского общества. По уставу РАО, чтобы конференция была признана легитимной, в ней должны принять участие не менее половины членов РАО. Если на такой конференции принимается решение по смене менеджмента, то организаторы мероприятия затем отправляют документы в Минюст, и тот регистрирует изменения в ЕГРЮЛ – в том случае, если сочтет, что конференция была проведена без нарушений.

Такие решения на августовской конференции были приняты. Ее участники прекратили полномочия гендиректора РАО Сергея Федотова, его матери Веры Федотовой (замгендиректора РАО), а также авторского совета РАО. Кроме того, они избрали новым гендиректором общества Максима Дмитриева, ранее руководившего Первым музыкальным издательством (ПМИ). Смену руководства они объяснили необходимостью изменить политику РАО по отношению к выплатам вознаграждения авторам: ранее многие авторы высказывали недовольство тем, что РАО платит им недостаточно за использование их произведений. Кроме того, отмечали участники конференции, Федотов находится под арестом по делу о мошенничестве.

Организаторы августовской конференции – Игорь Матета, Евгений Кобылянский, Сергей Сашин, Александр Вулых. Еще в сентябре они подали документы в Минюст о регистрации нового гендиректора РАО. Однако текущий менеджмент и авторский совет РАО объявил решения конференции незаконными. А вскоре после этого член авторского совета РАО Александр Клевицкий подал иск в Хорошевский суд, в котором оспорил решения конференции. В итоге суд принял обеспечительные меры, которые запрещали Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора РАО, а Минюсту – регистрировать эти изменения. На основании этого определения суда Минюст отказался регистрировать Дмитриева.

Позже Клевицкий отозвал свой иск, заявив, что не обнаружил нарушения своих прав в ходе августовской конференции. Но Хорошевский суд на прошлой неделе не принял отказ от иска Клевицкого. Судья отказался остановить разбирательство, поскольку к иску присоединился Леон Поляк, а третьей стороной было привлечено само РАО.

Теперь, когда эти меры сняты, документы будут заново поданы в Минюст, сказал «Ведомостям» Дмитриев. В пятницу Клевицкий сообщил, что не будет принимать участие в дальнейших судебных разбирательствах. «Я музыкант, и хочу заниматься своим делом», объяснил он.