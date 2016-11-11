Суд отложил рассмотрение многомиллиардного иска «Роснефти» к РБК

Основанием для иска стали статья в апрельском номере газеты РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» и телепередача на канале РБК

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение по существу иска «Роснефти» к РБК на 3 млрд руб. о клевете и ущербе деловой репутации компании. После рассмотрения нескольких ходатайств суд отложил дальнейшие слушания на месяц, до 12 декабря.

Представитель «Роснефти» на заседании уточнил сумму требований к РБК и журналистам этого холдинга по компенсации морального ущерба. Теперь сумма увеличилась на 55 млн руб. до 3,179 млрд руб.

Основанием для иска стали статья в апрельском номере газеты РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» и телепередача на канале РБК, основанная на этой статье. В статье говорилось, что одним из условий продажи приватизируемого пакета стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». «Роснефть» назвала статью ложной и потребовала опровержения, а позднее ее представитель заявил в суде о требованиях на 3,18 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб деловой репутации, якобы нанесенный публикацией и телепередачей. Эта сумма была рассчитана аудиторской компанией «Центр профессиональной оценки» (ЦПО) именно как последствия риска потери основного контрагента «Роснефти» - британской BP.

Ответчиками по иску являются РБК и авторы статьи – Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло.

11 ноября представитель РБК ходатайствовал о привлечении третьей стороной по делу компании BP, поскольку сумма ущерба репутации «Роснефти» полностью рассчитана на якобы основании увеличения рисков разрыва контракта между российской и британской нефтяными компаниями. Представитель «Роснефти» заявил, что в соответствии с законодательством в качестве третьей стороны может быть привлечена только компания, на права и обязанности которой может оказать влияние решение суда: «Решение по ущербу репутации "Роснефти" ни к чему не обязывает BP». Судья в итоге отказал РБК в этом ходатайстве о привлечении BP к рассмотрению иска.

После этого представитель РБК заявил ходатайство о переносе заседания, поскольку «Роснефть» лишь два дня назад предоставила медиахолдингу полную версию заключения аудиторов по размеру ущерба репутации. Один из ответчиков - Максим Товкайло - получил заключение прямо во время заседания. Судья согласился и перенес рассмотрение на День Конституции, 12 декабря.

РБК, представляя свою позицию в споре с «Роснефтью», отмечает, что аналогичные публикации «Ведомостей» и «Коммерсанта» компания опровергнуть не пыталась. «Иными словами, РБК судят за то, что мы не просто делали свою работу, а делали ее хорошо», - делает вывод редакция.