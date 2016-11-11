Сотовые вышки в Москве можно будет устанавливать без разрешений

Без получения специального разрешения в столице можно будет строить мачты сотовой связи из металлоконструкций высотой до 50 м с бетонным пригрузом и заглублением в землю до 0,5 м. Это следует из проекта постановления московского правительства, опубликованного на сайте департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

То же касается бетонных или металлических столбов высотой до 40 м, вкопанных в землю на глубину до 4 м. Не потребуется разрешений и на строительство кабельной канализации на глубине 4 м, притом что диаметр труб, в которых должны прокладываться кабели, до 10 см. Делается это для снижения административных барьеров и улучшения динамики развития московского рынка связи, говорится в проекте.

Работа над документом велась давно - сейчас на уровне регионов идет дискуссия, считать сотовые вышки объектами капительного строительства или нет, говорит сотрудник одного из операторов.

По словам президента Ассоциации региональных операторов связи Юрия Домбровского, сейчас вышки сотовой связи (кроме 30-метровых столбов без фундамента) рассматриваются как объекты капитального строительства. Соответственно, на них необходимы соответствующие разрешения на строительство Росстройнадзора, Росреестра и прочих ведомств, объясняет он. Фактически требуется такой же комплект документов, как для строительства многоквартирного дома, отмечает Домбровский. Как минимум год уходит у оператора или башенной компании на их получение - однако в конечном счете разрешение выдает орган местного самоуправления, говорит он. Решение Москвы значительно облегчит развитие инфраструктуры мобильной связи, особенно в новой Москве, считает Домбровский. По его словам, в августе 2016 г. аналогичное решение приняла администрация Московской области - там теперь сотовые мачты не считаются объектами капитального строительства и разрешений Росстройнадзора, а также их регистрации в Росреестре не требуется.

Московские власти осознают социальное значение сотовой связи и последовательно либерализуют доступ к инфраструктуре, необходимой для ее развития, утверждает Домбровский. С конца 2012 г. московское правительство выделило операторам свыше 1200 площадок под базовые станции на муниципальных объектах недвижимости, рассказывала ранее представитель ДИТ Елена Новикова. В 2015 г. городские власти ввели единую тарифную сетку на доступ к этим объектам.

Акты, подобные тому, что готовится сейчас в Москве, приняты уже в десятках регионов - их положения позволяют увеличить зону покрытия и улучшить качество связи, говорит представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Получение такого же комплекта разрешений, как и для строительства зданий (например заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию), а также соблюдение иных норм градостроительного законодательства значительно увеличивают сроки строительства или делают его невозможным, сетует она.

Сейчас никто не разрешит прокладывать кабельную канализацию в Москве без технических условий, наличия сертификата саморегулируемой организации, проекта, плана коммуникаций в районе, где намечается строительство, говорит гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. В некоторых случаях требуется разрешение силовых структур, отмечает он. Трудно предположить, что будет отменено получение хотя бы части всей этой документации, рассуждает Мирзабеков. По его словам, сбор необходимых для строительства канализации в Москве документов занимает два-три месяца, а само строительство обходится минимум в 5 млн руб. за 1 км коммуникаций.

«Вымпелком» поддерживает изменения, которые помогают сократить сроки запуска сетей в эксплуатацию, говорит его представитель Анна Айбашева.