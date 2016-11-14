Бывшему финансовому директору Autonomy предъявлены обвинения

В 2012 г. HP объявила о списании $8,8 млрд стоимости Autonomy, специализировавшейся на анализе больших массивов данных, всего лишь спустя год после закрытия сделки

Он обвиняется в раздувании показателей компании перед ее продажей HP

Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: Сделка HP и Autonomy обрастает исками

Правительство США обвинило бывшего финансового директора британской Autonomy в многомиллионном мошенничестве, совершенном перед тем как в 2011 г. эту британскую компанию купила за $11 млрд Hewlett-Packard (HP). Федеральные обвинители требуют от Хуссейна, который долгое время был топ-менеджером Autonomy, по крайней мере $7,7 млн. По их убеждению, он искусственно раздувал финансовые показатели компании и вводил в заблуждение инвесторов, включая HP во время проведения due diligence.

В четверг суд в Сан-Франциско предъявил Хуссейну, отрицающему свою вину, обвинения в электронном мошенничестве и сговоре.

В 2012 г. HP объявила о списании $8,8 млрд стоимости Autonomy, специализировавшейся на анализе больших массивов данных, всего лишь спустя год после закрытия сделки. После этого корпорация продала это подразделение компании Micro Focus, но юридические последствия сделки продолжают возникать по обе стороны Атлантики. В Великобритании HP подала иск на $5,1 млрд против Хуссейна и основателя Autonomy Майка Линча за предоставление «недостоверной бухгалтерской отчетности». Оба топ-менеджера последовательно отрицают, что занимались подобной незаконной деятельностью.

Линч подал встречный иск к HP на $160 млн об ущербе репутации, утверждая, что топ-менеджеры корпорации пытались переложить на них вину за катастрофическую сделку. Оба дела будут рассмотрены Высоким судом Лондона в 2018 г.

Хуссейн был финансовым директором Autonomy с июня 2001 г. до ноября 2011 г. и большую часть этого периода был членом совета директоров компании. По данным суда, он лично получил по меньшей мере $7,7 млн от сделки HP с Autonomy.

В американском иске против Хуссейна утверждается, что он и неназванные другие стороны «участвовали в мошеннической схеме, чтобы ввести в заблуждение покупателей и продавцов ценных бумаг Autonomy, а также HP о реальных результатах бизнеса Autonomy, ее финансовом состоянии и перспективах роста».

Эта схема, которая, по словам обвинителей, включала в себя датирование контрактов задним числом и введение аудиторов в заблуждение относительно признания выручки, обеспечивала Autonomy возможность всегда выполнять или перевыполнять свои квартальные прогнозы, получая бонусы и искусственно увеличивая цену акций компании, делая ее более привлекательной целью для поглощения.

Британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями расследовала дело, но не нашла достаточных улик для обвинения.

Перевел Олег Сальманов