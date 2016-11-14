Роботы не приживаются на российских заводах

Роботизация экономики России катастрофически отстает не только от ведущих стран, но и от среднемировых значений

Плотность роботизации в России почти в 70 раз ниже, чем в среднем по миру, выяснила Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР). Если в мире на 10 000 работников в 2015 г. приходилось в среднем 69 промышленных роботов, то в России всего один, говорится в исследовании НАУРР (см. график). Лидером рейтинга является Южная Корея, где на 10 000 работников промышленности приходился 531 промышленный робот, Сингапур (398) и Япония (305). Под промышленным роботом понимается запрограммированный манипулятор, объясняет президент НАУРР Виталий Недельский.

Среднегодовые продажи промышленных роботов в России составляют 500–600 штук (в 2015 г. их было продано 550), это около 0,25% мирового рынка, говорится в исследовании НАУРР. К началу 2016 г. в России в общей сложности работало около 8000 промышленных роботов, в мире же их насчитывается около 1,6 млн, следует из документа. Мировым лидером по количеству купленных в 2015 г. промышленных роботов является Китай, предприятия которого закупили 69 000 устройств, предприятия Южной Кореи приобрели 38 300, Японии – 35 000. За ними следуют США и Германия, закупившие в прошлом году соответственно 27 000 и 20 105 роботов.

Низкий спрос в России объясняется слабой информированностью технического менеджмента предприятий о возможностях роботов и инерцией их мышления, уверен Недельский. Ведь покупка робота всегда оборачивается заменой рабочих и обновлением технологического процесса. А то, что большая часть крупных промышленных предприятий, которые обычно являются основными потребителями роботов, находится в государственных руках, лишь усиливает инерцию, продолжает Недельский.

В России немного технологически развитых промышленных предприятий, объясняет низкий спрос руководитель робототехнического центра «Сколково» Альберт Ефимов. При этом роботы появляются на предприятии практически в последнюю очередь, когда оно уже решило все проблемы с энергосберегающим производством, организовало труд, продолжает он. Кроме того, в России робот намного дороже рабочих рук, считает Ефимов.

Робот решает массу кадровых проблем предприятия, уверен Недельский. Он способен трудиться в три смены, ему можно выключить свет и перестать отапливать помещение. Сейчас уходят старые рабочие, но молодые вместо них не приходят и на волне подступающего кадрового голода в промышленности руководство предприятий начинает проявлять интерес к роботам, говорит Недельский.

Несколько лет назад Агентство стратегических инициатив (АСИ) заявило, что будет разрабатывать программу роботизации экономики, вспоминает президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Однако программа так и не появилась ни у АСИ, ни у Минпромторга или Минэкономики. АСИ не подготовлено к такой работе, считает она: поскольку агентство занимается стратегическими вопросами, то у него довольно сложная и долгая процедура принятия решений, а вопрос роботизации экономики России уже вышел из разряда стратегических и перешел на тактический уровень, считает Ускова. По ее словам, этот вопрос необходимо вернуть в сферу ответственности министерств.

По данным НАУРР, в мире роботы по большей части заняты в автомобилестроении (38%), производстве электрики и электроники (25%) и машиностроении (12%). В России также 40% роботов используется при создании автомобилей.

«Камаз» с начала 2015 г. купил 26 роботов и довел их общее число на предприятии до сотни, говорит представитель завода Олег Афанасьев. А до 2019 г. «Камаз» купит еще 578 штук, обещает он. Они нужны для выпуска нового модельного ряда «Камазов», рассказывает Афанасьев.

На Горьковском автозаводе группы ГАЗ сейчас работает более 600 роботов, занятых штамповкой, сваркой, окраской и литьем, сообщил представитель предприятия. 100 из них были закуплены за последние два года. При этом экономическая целесообразность использования роботов не единственный критерий, указывает он, иногда только робот может действовать с нужной точностью и качеством, объясняет представитель ГАЗа.

С 2005 по 2015 г. ежегодно продажи промышленных роботов в России росли на 27%, но с 2016 г. средний рост продаж должен вырасти до 50%, считает НАУРР. Ассоциация объясняет ускорение роста вниманием со стороны государства, модернизацией промышленных процессов крупных предприятий и повышением осведомленности технических руководителей компаний. Собственного производства промышленных роботов в России нет, говорится в отчете НАУРР, но есть четыре российские компании, занятые разработками такого производства. По данным Ефимова, в 2017 г. такая разработка должна появиться в «Сколково».

С сервисными роботами, обслуживающими человека в медицине, образовании и т. д., в России дела обстоят намного лучше, рассказывает Ефимов. Он объясняет это тем, что экономика России гораздо ближе к сервисной модели, чем к индустриальной. Кроме того, сервисные роботы намного более требовательны к программному обеспечению, чем промышленные, выполняющие ограниченный набор действий. А софт в России писать умеют, замечает он.