«Вымпелком» не будет создавать свой медиабизнес

Вскоре после отставки гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина оператор принял решение отказаться от идеи создания собственного медиабизнеса, рассказали «Ведомостям» несколько сотрудников этой компании. Ранее они говорили, что оператор в течение полутора лет разрабатывал план по созданию «телевидения нового поколения». Этот проект должен был быть запущен на базе онлайн-кинотеатра Okko, доля в котором принадлежит фонду Telconet Capital Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (создатели оператора Yota).

«Вымпелком» даже успел подписать с Okko предварительное соглашение, утверждают два источника «Ведомостей», знакомые с деталями проекта. Инвестиции в «телевидение нового поколения», по их словам, могли составить до $100 млн за несколько лет. Официально «Вымпелком» никогда не заявлял, что намерен инвестировать в медиапроекты.

Проект с Okko активно поддерживался Слободиным, утверждает один из собеседников, но после смены гендиректора (он ушел в отставку после обвинений в даче взяток в Республике Коми) новый менеджмент оператора счел план слишком рискованным. Представитель «Вымпелкома» это не комментирует. Гендиректор Okko Иван Городецкий лишь сказал, что его компания ведет разные переговоры.

«Вымпелком» – один из крупнейших мобильных операторов в России. По итогам III квартала этого года у него было 58,1 млн активных мобильных абонентов, а его выручка составила 71,2 млрд руб. Кроме мобильной связи «Вымпелком» предоставляет пользователям услуги широкополосного доступа в интернет и, в частности, услуги интернет-доступа к эфиру российских телеканалов («Билайн ТВ»). По данным Telecom Daily, платным телевидением от «Билайна» сейчас пользуется 1,01 млн домохозяйств.

Telecom Daily оценил выручку Okko в 2015 г. в 270 млн руб., в первом полугодии 2016 г. – в 150 млн руб. Городецкий из Okko называл эту оценку заниженной. Впрочем, ранее аналитическая компания TMT Consulting оценивала выручку Okko выше – в 650 млн руб. в 2015 г.

С «телевидением нового поколения» от «Вымпелкома» пользователю был бы доступен контент во всех средах (от обычного телеэфира до онлайн-кинотеатров) и на всех типах устройств, говорит один из собеседников «Ведомостей». Проект должен был стартовать весной 2017 г. вместе с началом продаж ТВ-приставок, зарабатывать сервис должен был на подписке.

«Вымпелком» готов и дальше делать проекты с медиакомпаниями и играть роль технологического партнера, указывает один из источников, но от идеи участия в медиабизнесе как управлении правами на контент оператор пока отказался. Недавно «Вымпелком» объявил, что будет активно развивать сотрудничество с мобильными интернет-сервисами (см. стр. 18).

Российские операторы давно говорят о неизбежной конвергенции телекоммуникационного, цифрового и медиабизнеса. Сотовые компании создали свои медиапорталы, начали экспериментировать с видеоконтентом. Но пока в России нет успешных примеров вхождения операторов в медиабизнес, говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин: «Если в США AT&T готов заплатить $85 млрд за покупку Time Warner, наши операторы пока более осторожны. Они тестируют, пробуют почву, поэтому и выбирают партнерства с медиакомпаниями, а не поглощения».