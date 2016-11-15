«Вымпелком» может отказаться от безлимитного интернета

Безлимитные пакетные тарифы «Вымпелкома» временны, заключил аналитик «ВТБ капитала» Иван Ким по итогам встречи с менеджментом оператора – финансовым директором Vimpelcom Ltd. Эндрю Дэвисом и сооснователем компании Оги Фабелой.

Безлимитные тарифы пользуются некоторым спросом, однако реальное потребление трафика данных на них ненамного выше, чем на пакетных тарифах, сообщила представитель «Вымпелкома». В перспективе же безлимитные тарифы для всех абонентов будут сдерживать дальнейшее развитие рынка, соглашается она.

Пионером безлимитного мобильного интернета в России был «Скартел» (бренд Yota, принадлежит «Мегафону» и предоставляет услуги на его сети как виртуальный оператор мобильной связи). В апреле 2014 г. он стал предоставлять услуги голосовой мобильной связи и одновременно на всех своих тарифах предоставил безлимитный доступ в интернет. В этом году его примеру последовали четыре федеральных оператора. Первым, в марте, это сделал как раз «Вымпелком», к нему в мае присоединилась МТС, в июне безлимитный интернет появился в тарифах «Мегафона», а спустя два месяца, в августе, «большую тройку» догнал и «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2).

Появление безлимитных тарифов может быть ответом на рост потребления мобильного интернета, рассказывал «Ведомостям» аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. Ежегодно трафик российских мобильных пользователей растет на 30%, говорилось в исследовании UBS Evidence Lab и банка UBS. Но, по их мнению, на выручке рост отражается не так заметно и доход от передачи данных будет расти на 10–20% в год.

Абоненты качают все больше В 2015 г. мобильный трафик в мире вырос на 74% в сравнении с 2014 г.: каждый месяц в среднем передавалось 3,7 экзабайта данных, следует из февральского исследования Cisco. К 2020 г. он вырастет до 30,6 экзабайта в месяц.

Доля пользователей, обходящихся минимальным размером месячного трафика (до 0,5 Гб в месяц), с марта 2015 г. по март 2016 г. сократилась почти вдвое до 9%, говорилось в отчете UBS. Треть абонентов использует свыше 5 Гб в месяц, 27% нужны от 3 до 5 Гб в месяц, следует из отчета UBS.

Безлимитный интернет «Вымпелком» предлагает в сетях 4G/LTE и на ночных тарифах, рассказывает гендиректор исследовательской компании «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. И тот и другой несильно загружают сети и сейчас их наличие оправданно, потому что, с одной стороны, они вносят существенный вклад в ARPU, а с другой – приучают абонентов к высокоскоростному интернету, рассуждает он. На ряде других тарифов «Вымпелкома», в которые включен безлимитный интернет, оператор взимает с абонента от 500 руб. в месяц, что довольно выгодно, продолжает Анкилов. По его мнению, до конца года «Вымпелком» точно не откажется от безлимитных тарифов. По подсчетам «ТМТ консалтинга», сейчас LTE от «Вымпелкома» пользуется около 7 млн абонентов. Их число надо увеличивать, поскольку доходы от сотовой связи не растут и основным фактором роста компании остается мобильный интернет, уверен Анкилов.

С ним соглашается аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, по мнению которого операторы связи сейчас сами поставили себя в сложное положение. Рост трафика требует денег на инвестиции в инфраструктуру. Но рост ARPU, по его словам, возможен лишь в ситуации, когда абоненты платят за дополнительный трафик. Безлимитный же тариф устанавливает верхний порог цены за интернет, рассуждает Либин. Однако оператор не может отменить безлимитные тарифы в одиночку, поскольку обязательно столкнется с оттоком пользователей к конкурентам, а конкуренция на рынке сейчас высокая, замечает Либин. По его мнению, сделать первый шаг в этом направлении не готов никто.

Операторы достигли предельного уровня снижения цен, введя пакетные тарифы с безлимитным интернетом, сообщал в недавнем отчете «Ренессанс капитал».

Безлимитные тарифы портят рынок: операторы могут недополучить денег, а нагрузка на сети будет расти, сетует источник в одном из операторов.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников отказался от комментариев. Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина не стала комментировать заявление аналитика «ВТБ капитала». Она отметила, что линейка тарифов оператора «Все включено» позволяет абонентам выбрать нужный объем трафика и большинство из купивших пакетный тариф не выходят за его рамки. А для нуждающихся в безлимитном интернете оператор ввел соответствующую опцию.