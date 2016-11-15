Роскомнадзор снял претензии к Microsoft

Хранить и обрабатывать персональные данные россиян в России требуют поправки в закон «О персональных данных», вступившие в силу с 1 сентября 2015 г. Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п.

С 1 марта по 26 апреля этого года в отношении «Майкрософт рус» проводилась плановая проверка, говорится в сообщении Роскомнадзора. Специалисты ведомства проверили, как компания обрабатывает персональные данные сотрудников, заказчиков технической поддержки своих сервисов и прочих контрагентов. По итогам проверки Роскомнадзор выдал Microsoft предписание устранить нарушения до 26 октября, что компания и сделала, сообщает Роскомнадзор.

Проверка касалась не аккаунтов пользователей и данных, расположенных в облачных хранилищах, кадровых данных сотрудников самой «Майкрософт рус», сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с Александром Жаровым.

Пострадавшие от закона о локализации персональных данных россиян уже есть: это социальная сеть деловых контактов LinkedIn. В конце октября Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке соцсети. По мнению суда, LinkedIn попадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Представитель Роскомнадзора отмечал, что речь идет об обработке персональных данных россиян, находящихся в России, а значит, компания должна выполнять требования российского законодательства. 11 ноября представитель Роскомнадзора сообщил, что LinkedIn попроcила руководство Роскомнадзора о встрече.

Есть и обратные примеры: в прошлом году, еще до вступления закона в силу, персональные данные российских клиентов локализовали китайский онлайн-ритейлер Alibaba и южнокорейский производитель электроники Samsung.

Недавно Microsoft заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба России. Она возбудила дело по обращению «Лаборатории Касперского» и теперь намерена выяснить, не злоупотребляла ли американская корпорация доминирующим положением. Дело в том, что Microsoft (разрабатывающая собственный антивирус Windows Defender) существенно сократила срок адаптации сторонних антивирусов к новым версиям операционной системы Windows. А если те не укладываются в срок, включает собственный антивирус, что не устроило «Лабораторию Касперского».

Представитель Microsoft отказался от комментариев. Представитель Роскомнадзора на момент публикации заметки не ответил на запрос «Ведомостей».