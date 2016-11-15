Поставки ноутбуков в Россию выросли впервые почти за четыре года

В III квартале 2016 г. в Россию было поставлено 806 000 ноутбуков - на 11% больше, чем годом ранее. Это следует из отчета IDC. Этот сегмент рынка персональных компьютеров вырос год к году впервые за 15 кварталов, отмечают его авторы. При этом весь российский компьютерный рынок в июле-сентябре сократился на 6,2% до 1,2 млн устройств, продажи десктопов сократились на 30,6%.

Российский рынок ноутбуков оттолкнулся от дна - дальше поставкам падать некуда, рассуждает аналитик IDC Наталья Виноградова. Росту в III квартале 2016 г. способствовали большие закупки ноутбуков ритейлерами, готовящимися к новогодним продажам (IDC измеряет отгрузки компьютеров производителями, а не их розничные продажи), в сочетании с тем, что затоваривания складов сейчас нет, считает она. Также Виноградова говорит о стабильном спросе на ноутбуки корпоративных покупателей. В IV квартале 2016 г. она также прогнозирует рост поставок.

Ранее аналитики и участники рынка связывали сокращение рынка ПК и ноутбуков в частности с популярностью планшетов. Но сейчас рынок этих устройств сокращается: например, по данным IDC, в III квартале 2016 г. поставки этих устройств в Россию год к году сократились на 35,3% до 1,3 млн. Планшеты уже купили все, кто хотел, при этом стало очевидно, что планшет как рабочий инструмент не может служить заменой ноутбуку, отмечает Виноградова.

С оценкой IDC согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, рост поставок ноутбуков в III квартале 2016 г. объясняется тем, что производители, в первую очередь китайские, ввезли в Россию к началу новогодних продаж достаточно много этих устройств. Сейчас рынок стабилизируется после нескольких лет падения, которое в 2015 г. было особенно заметным из-за кризиса, отмечает Муртазин.

Двузначные показатели роста демонстрирует Asus, Acer, а также HP, Dell, Apple, утверждает Виноградова. Доли рынка и темпы роста поставок конкретных производителей IDC не раскрывает.

Если говорить не о поставках, а о продажах, то в сегменте ноутбуков они по-прежнему сокращаются, говорит представитель «Связного» Сергей Тихонов. По данным «Связного», в III квартале 2016 г. год к году в штуках они уменьшились на 16% до 700 000 устройств. В деньгах рынок сократился на 4% до 21 млрд руб. В 2015 г. продажи уменьшились на 40% в штуках и на 23% в деньгах, отмечает Тихонов. По итогам 2016 г. продажи вновь сократятся в натуральном выражении, но в денежном могут стабилизироваться за счет роста цен, прогнозирует Тихонов. По его словам, продажи планшетов давят на рынок ноутбуков, несмотря на то что в 2015-2016 гг. спрос на планшетные ПК сократился.

За первые девять месяцев 2016 г. год к году продажи ноутбуков в штуках в России сократились на 16%, в деньгах - остались на уровне прошлого года, говорит представитель «М.видео» Валерия Андреева. За тот же период 2015 г. сокращение продаж в натуральном выражении составило 35%, а в деньгах продажи уменьшились на 19%, отмечает она. По ее словам, в «М.видео» динамика лучше рынка - за девять месяцев 2016 г. продажи в деньгах выросли год к году на 7%. Про штучные продажи своей сети Андреева не говорит. На продажи ноутбуков влияет отложенный спрос, связанный со снижением их реализации в 2015 г., и рост корпоративного сегмента, утверждает Андреева. Доля этого сегмента в продажах в натуральном выражении в январе-сентябре 2016 г. выросла на 5 п. п. до 14%, говорит она.

Между отгрузками и розничными продажами проходит 1-3 месяца, рассказывает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова. Если брать розничные продажи ноутбуков на российском рынке без учета корпоративных продаж, то сокращение в штуках в III квартале 2016 г. год к году - 19%, утверждает она. Корпоративный сегмент занимает очень большую долю – до 25% в продажах ноутбуков, и этот сегмент не испытывает такого падения, как сегмент частных пользователей, отмечает Завьялова.