WhatsApp обзаводится видеосвязью

С 15 ноября видеозвонки смогут делать пользователи WhatsApp в среде iOS начиная с версии 8, Android версий 4.1 и более новых, а также Windows 10 Mobile и Windows Phone 8.1. Новая функция работает в многозадачном режиме – окно видеоконференции можно, не закрывая, свернуть и переместить на периферию экрана смартфона, чтобы, к примеру, ответить на текстовое сообщение.

По словам ведущего разработчика WhatsApp Манпрета Сингха, у этого мессенджера насчитывается более 1 млрд пользователей более чем в 180 странах мира. Сингх сообщил, что владельцам настольных компьютеров на базе ОС Windows 10 и Mac OS X новая функция сейчас недоступна, но может стать доступной позже.

Как и в приложениях FaceTime и iMessage компании Apple, в WhatsApp применяется защита информации с помощью «сквозного» шифрования – эта функция по умолчанию включена при работе как с текстом, так и с видео. Данные шифруются на серверах WhatsApp, что теоретически делает их недоступными и для хакеров, и для правительственных спецслужб – даже по судебному ордеру сервис WhatsApp вряд ли сможет раскрыть властям пользовательскую информацию.

По мнению ряда экспертов, использованная в WhatsApp технология криптозащиты – одна из самых совершенных в мире. Ее реализация потребовала значительного времени – с момента выхода текстовой версии мессенджера прошло уже шесть лет. Руководство Facebook считает, что именно сейчас, когда качество видеокамер и батарей в смартфонах достигло высокого уровня, «настало идеальное время» для выпуска системы мобильной видеосвязи. Однако для реализации проекта WhatsApp потребовалось создать дополнительную сеть серверов по всему миру, чтобы минимизировать задержки в передаче видеоинформации и обеспечить приемлемое качество изображения. «Если у вас высокоскоростное соединение, качество будет отличным, но если связь ненадежная или медленная, оно обычно ухудшается, – говорит Сингх. – Нам пришлось много потрудиться, чтобы все нормально работало в самых разных сетях».

Разработчики WhatsApp называют обеспечение конфиденциальности одним из своих главных приоритетов, вместе с тем известно, что некоторые данные о пользователях мессенджера, в том числе о соответствии между телефонными номерами и учетными записями, передаются материнской компании, Facebook. Сингх подчеркивает, что эти данные не дают WhatsApp и Facebook возможности увидеть содержание текстовых сообщений или видеозвонков.

Facebook приобрела WhatsApp в 2014 г. за $22 млрд. Благодаря новой функции мессенджер впервые может стать прибыльным.