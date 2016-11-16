Запрет на сдачу кабелей в металлолом могут ввести в России

Из-за хищения кабеля и запчастей к оборудованию потери российских федеральных операторов составляют сотни миллионов рублей в год, сетуют сотрудники двух таких компаний

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества по председательством сенатора Людмилы Боковой рассмотрит проект поправок в закон «Об отходах производства и потребления». Это следует из материалов Совета Федерации. Поправки направлены на профилактику нарушений в сфере оборота металлолома, из-за роста количества которых страдают, в частности, операторы связи.

Прямого запрета на сдачу кабелей и оборудования операторов в законопроекте, с которым ознакомились «Ведомости», нет. Его авторы предлагают создать федеральный перечень отходов и цветного лома, который могут сдавать в пункты приема физические лица. Такие перечни есть во всех регионах, но они не унифицированы, поэтому промышленный лом и отходы свозятся под видом бытовых в регионы, где правила приема либеральнее, говорится в пояснительной записке к поправкам. Авторы законопроекта предлагают напрямую запретить прием отходов, не перечисленных в перечне.

Из-за хищения кабеля и запчастей к оборудованию потери российских федеральных операторов составляют сотни миллионов рублей в год, сетуют сотрудники двух таких компаний. Представитель МГТС Татьяна Мартьянова утверждает, что финансовые потери оператора от повреждений оборудования и линий связи, связанные с воровством цветных металлов, составляют десятки миллионов рублей. Точнее сказать сложно, ведь убытки складываются из стоимости украденного и замененного медного кабеля, расходов на ремонтно-восстановительные работы, платы юристам и охранным структурам, перечисляет она. По словам Мартьяновой, проблемы с воровством кабеля МГТС обострились в середине 2015 г., а пик хищений пришелся на зиму-весну 2016 г. По ее словам, количество хищений сократилось после того, как МГТС прибегла к услугам охранных структур, патрулирующих ее коммуникации, и усилила взаимодействие подразделений безопасности компании с МВД.

Воруют не только медные кабели и запчасти, которые можно сдать на металлолом, - похитителей интересует и оборудование: антенны, коммутаторы, установленные в подъездах и т. п., рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Это оборудование впоследствии либо сдается на металлолом, либо перепродается небольшим операторам, утверждает он. При этом правонарушители зачастую срезают и оптико-волоконные кабели, не отличая их от медных, сетует Мирзабеков. Проблема существует не первый год, но в кризис ситуация обострилась, отмечает он.

За 2015 г. и девять месяцев 2016 г. у «Вымпелкома» были похищены десятки километров кабеля, рассказывает его представитель Анна Айбашева. Воровали также запчасти к дизель-генераторам и другому оборудованию, которые можно сдать в металлолом, говорит она. Практически каждое хищение - это перебои со связью, в том числе с экстренными службами, утверждает Айбашева.

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков говорит, что хищения кабеля наносят серьезный ущерб оператору. Основная опасность в том, что абоненты могут оказаться без связи в чрезвычайных ситуациях, говорит он. «Ростелеком» принимает все необходимые меры для защиты объектов связи: проводит оптимизацию систем мониторинга и контроля за состоянием линий и сооружений связи, внедряет электронные системы защиты, перечисляет Поляков.

«Мегафон» знаком с текстом законопроекта и планирует принять участие в обсуждении, говорит его представитель Юлия Дорохина. Что касается ущерба, то компания не сталкивалась с проблемами, связанными с хищениями, утверждает она.

МТС поддерживает инициативу по упорядочению приема лома цветных металлов, так как проблема хищения кабелей и аккумуляторов с объектов связи остается актуальной, говорит ее представитель Дмитрий Солодовников.

Законодательная инициатива позитивна, но как она будет реализована на практике, неясно, сомневает сотрудник одного из операторов. В Москве насчитывается 500-800 пунктов приема металлолома и на практике проконтролировать, какие отходы туда сдают и как это соответствует каким-либо перечням, крайне сложно, считает он.

По мнению директора по правовому обеспечению МГТС Ивана Никитина, чтобы повысить контроль исполнения существующих нормативных актов в области заготовки лома черных и цветных металлов, целесообразно пересмотреть условия выдачи лицензий на такую деятельность. Так, чтобы количество пунктов приема было значительно сокращено, отмечает он. Только в этом случае можно эффективно контролировать их деятельность, уверен Никитин.