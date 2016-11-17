«Лаборатория Касперского» вернула себе китайских госзаказчиков

С августа 2014 г. компания была отлучена от госзакупок в Китае

В сентябре «Лаборатория Касперского» возобновила поставки продуктов в китайский госсектор, сообщила представитель компании Юлия Кривошеина. О прекращении закупок иностранных антивирусов китайскими госорганами в августе 2014 г. сообщило Reuters. Кривошеина отказалась раскрывать детали возобновленного сотрудничества, уточнив, что продукты Kaspersky Lab вновь допущены к госзакупкам.

Собеседники Reuters объясняли решение Китая соображениями национальной безопасности. Помимо российской компании китайские власти отлучили от госзакупок и американский Symantec. Разрешенных продуктов тогда осталось пять: Qihoo 360 Technology Co, Venustech, CAJinchen, Beijing Jiangmin и Rising. С одной из них – Venustech – «Лаборатория Касперского» в 2012 г. заключила соглашение о партнерстве. Venustech сообщала о намерении встроить антивирусный «движок» российской компании в свои продукты. Партнерство с Venustech никак не связано с ограничением продаж в госсектор в Китае и относится к направлению OEM, которое компания много лет развивает по всему миру, уточнила Кривошеина.

До августа 2014 г. годовой оборот «Лаборатории Касперского» в Китае составлял не менее $25 млн, сообщала «Ведомостям» Наталья Касперская, сооснователь и бывший председатель совета директоров «Лаборатории Касперского», а ныне президент группы компаний InfoWatch. Кривошеина не раскрывает ни выручку от продаж компании в Китае, ни ее долю в китайском госсекторе. По ее словам, на Азию и Тихоокеанский регион в 2015 г. пришлось 6,2% глобальной выручки «Лаборатории Касперского», составившей $619 млн, т. е. около $38,4 млн.

Безопасность в цене $2,11 млрд составил в 2014 г. рынок IT-безопасности Китая, по данным Technavio, на которые ссылается Siemens. По ее прогнозам, рынок будет расти более чем на 10% ежегодно и к 2019 г. составит $3,62 млрд

Правила регулирования госзакупок в Китае схожи с российскими – компания должна доказать, что контролируется китайцами, знает предправления компании Spirit (разрабатывает софт для передачи видео и звука и своими клиентами называет Apple, Huawei, China Telecom) Андрей Свириденко. Cамое простое решение – создать СП с контролем китайских структур. По его словам, контроль за собой можно оставить, например, оговорив возврат прав на продукт. Spirit работает с китайскими заказчиками через местных партнеров, закупающих их софт и выпускающих продукт под собственным брендом, сообщил он.

Допуск к госзакупкам – не результат юридической схемы, уверяет Кривошеина. Включение в список поставщиков – результат длительных переговоров с госорганами Китая, передает она слова управляющего директора «Лаборатории Касперского» в Азиатско-Тихоокеанском регионе Максима Митрохина.

В работе с китайским госсектором важно тщательно соблюдать как формальные, так и неформальные правила и требования, замечает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. По его словам, работа «Лаборатории Касперского» в Китае была приведена в соответствие с требованиями регуляторов страны. Китайские госорганы – большой заказчик для российской компании, знает Санакоев.

Китайские власти отстранили Symantec лишь от некоторых типов госзакупок и сейчас компания подает заявки на участие в государственных проектах в стране, сообщил представитель Symantec.