Snapchat подала заявку на IPO

Размещение размером от $20 млрд до $25 млрд может состояться в марте или позднее, в зависимости от рынка

Компания Snap, управляющая сервисом Snapchat, направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомление о намерении выпустить акции в рамках IPO, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. По их сведениям, размещение объемом от $20 млрд до $25 млрд может состояться уже в марте 2017 г. и стать крупнейшим по размеру IPO высокотехнологической компании в США после размещения Facebook в 2012 г. и в мире – после IPO Alibaba в 2014 г.

При подаче заявки Snap воспользовалась законом о запуске стартапов (JOBS Act), по которому компании с годовой выручкой менее $1 млрд могут уведомлять об IPO непублично и без публикации отчетов о финансовых показателях, что позволяет им без лишнего шума изучить запросы инвесторов, отмечает Reuters. Заявка была подана еще до президентских выборов в США. Окончательных решений о размере и дате размещения еще нет, говорит источник Bloomberg. Организаторами размещения станут Morgan Stanley и Goldman Sachs, букраннерами будут JPMorgan, Deutsche Bank, Allen & Co., Barclays и Credit Suisse. В Snap не думают, что вступление Дональда Трампа в должность президента США может негативно повлиять на бизнес компании, однако там собираются отслеживать движения рынка и в случае необходимости IPO могут отложить, сказал один из собеседников агентства.

Компания рассчитывает привлечь в рамках IPO до $4 млрд, говорили источники Bloomberg в октябре.

Количество активных пользователей мессенджера по обмену фотографиями и видеороликами Snapchat превышает 150 млн. Компания прогнозирует заработать на рекламе в 2016 г. больше $350 млн против $59 млн рекламной выручки в 2015 г., говорят источники агентства. Исследователи из eMarketer прогнозируют выручку стартапа в 2017 г. на уровне $1 млрд, что на 150% больше показателя прошлого года. Во время последнего раунда финансирования вся компания была оценена в $18 млрд, напоминает Bloomberg.

Представитель Snap от комментариев отказался.