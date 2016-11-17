Роскомнадзор дал отмашку блокировать LinkedIn

Роскомнадзор сообщил утром 17 ноября, что внес соцсеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и направил уведомление операторам связи для ее блокировки. Ведомство ссылается на решение Таганского суда, которое вступило в силу.

4 августа этот суд по иску Роскомнадзора признал, что LinkedIn нарушила положения закона о локализации персональных данных, тем самым нарушив права субъектов этих данных, напоминает ведомство. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил это решение: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 10 ноября представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил, что ведомству технически нужно несколько дней, чтобы направить уведомления операторам и провайдерам и осуществить блокировку сайта. Ведомство прекратит блокировку соцсети, если компания перенесет серверы с данными российских пользователей в Россию и письменно уведомит об этом Роскомнадзор, говорил он.

17 ноября Ампелонский сказал РБК, что фактическая блокировка ресурса будет зависеть от провайдеров. «Ожидается, что работа соцсети будет полностью заблокирована в течение сегодняшнего дня», – добавил он.

Поправки к закону «О персональных данных», которые требуют локализации персональных данных на территории России, вступили в силу с 1 сентября 2015 г. LinkedIn стал первым интернет-сервисом, пострадавшим от закона.

LinkedIn по-прежнему заинтересована во встрече с Роскомнадзором по вопросу локализации персональных данных, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Там отметили, что блокировка соцсети ограничивает возможности «миллионов пользователей в России, которые используют LinkedIn, чтобы развивать свой бизнес». Представитель Роскомнадзора подтвердил, что ведомство получило письмо от соцсети. По его словам, дата встречи согласовывается руководством Роскомнадзора.

Советник президента по интернету Герман Клименко полагает, что в закон «О персональных данных» по итогам этого разбирательства будут внесены уточнения. Как сообщает «Интерфакс», он сказал это в эфире «России 24». По его словам, речь идет «о споре на уровне права». «Там вопрос заключается в том, что такое "персональные данные", что охраняется. Являются ли фамилия, имя, отчество, фотография персональными данными, которые подпадают под действие этого закона, – объяснил он. – Здесь разошлись позиции LinkedIn как компании, у которой есть опыт американский, и нашего суда, который следует нашей, российской трактовке закона». Он надеется, что в результате случившегося будет «либо уточнена версия закона, либо внесены поправки». «Это законодательство у нас достаточно мобильное, поскольку интернет – это новая среда. Может быть принятая позиция пересмотрена, а может быть, нет», – отметил он.

На данный момент «Роскомнадзор просто выполнил судебное решение», констатировал Клименко. Он считает, что уже это неплохо, «потому что основная проблема нашего судопроизводства в том, что мы принимаем решения, но не всегда их выполняем». Он полагает, что LinkedIn выполнит требования Роскомнадзора и в итоге будет разблокирована.

Блокировка LinkedIn не повлияет на возможности трудоустройства для россиян и не изменит ситуацию на рынке труда в стране, говорила ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец, курирующая социальную тему.

10 ноября, уже после решения Мосгорсуда, представитель LinkedIn говорил ТАСС, что в компании хотели бы встретиться с Роскомнадзором и обсудить требование локализации персональных данных в России. 11 ноября Ампелонский сказал, что Роскомнадзор получил письмо от социальной сети с просьбой о встрече и что его рассматривает руководство ведомства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев назвал решение о блокировке «плохим прецедентом» в российской судебной практике. Он заявил это на прошлой неделе радиостанции «Говорит Москва». «Деятельность их не направлена на территорию России. В принципе, он не ведет никакой коммерческой деятельности и в целом не собирает персональные данные как таковые. Не является оператором по обработке персональных данных, не создает сам контент», – объяснил он. Однако, по его словам, претензии Роскомнадзора можно считать законными, так как российские законы трактуют как персональные данные всю информацию, которую вносят в соцсети пользователи, так что суд не мог принять иного решения.

«История предельно проста, – объяснял Ампелонский в октябре. – Мы просто реагируем на сообщения в СМИ, которые касаются проблем с безопасностью персональных данных российских граждан. Так вот, с 2010 г. у сети Linkedin происходили крупные скандалы, связанные с утечкой пользовательских данных. Поэтому этим летом мы направили им в досудебном порядке два письма с просьбой предоставить сведения об исполнении ими закона о локализации персональных данных на территории России». В ответ, по его словам, компания прислала «две отписки».

В суде представитель компании сообщил, что за обработку данных пользователей, находящихся за пределами США, отвечает компания LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, выступающая ответчиком по иску Роскомнадзора. «Доказательств того, что именно американская компания LinkedIn Сorporation является ответчиком по делу и ответственной за обработку персональных данных российских пользователей сети, Роскомнадзор не представил», – заявил он. По его словам, LinkedIn не ведет деятельности на российской территории и не идентифицирует пользователей по месту проживания. В Роскомнадзоре считают, что претензии были предъявлены надлежащему ответчику.

В компании считают, что нет оснований распространять нормы законодательства России на иностранное юридическое лицо, которое не ведет на территории юрисдикции России своей деятельности. Формально закон о персональных данных не предусматривает подобных исключений, говорил «Ведомостям» партнер юридической компании Orient partners Александр Карпухин.