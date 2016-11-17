ФАС проверяет HP и Lenovo на картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку в московских офисах производителей компьютеров: китайской Lenovo и американской Hewlett-Packard (HP), сообщила «Ведомостям» представитель ведомства. По ее словам, их подозревают в заключении картельного сговора с целью поддержания цен на госзакупках техники. Речь не идет об обыске, говорит она; проверка продлится около месяца.

Вице-президент Lenovo по Восточной Европе Глеб Мишин подтвердил проверку в компании. О проверке ФАС в HP знает и источник «Ведомостей» в одной из компаний-поставщиков. На момент публикации заметки связаться с представителями Hewlett-Packard не удалось.

Расследование картельного сговора о поставках компьютерной техники касалось поставок для государственных нужд, следует из слов начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева, которые передает ТАСС. Мишин возражает, что Lenovo не могла быть вовлечена в такую деятельность, поскольку ведет поставки через дистрибуторов и партнеров. Максимум - компания может транслировать им скидку для того или иного конечного потребителя.

Российские поставщики также будут проверены, говорит представитель ФАС. Назвать их она отказалась. ФАС вышла на Lenovo и HP после того, как уже были проверены некоторые российские поставщики компьютерной техники, заметила представитель службы.

По словам Тенишева из ФАС, Lenovo препятствует проведению проверки: «видимо, есть что скрывать». ФАС предъявила Lenovo предписание дать доступ к информации, передает Мишин слова сотрудников Lenovo, присутствовавших при проверке. По его словам, поскольку сотрудники ФАС не сообщили конкретную причину проверки, Lenovo затруднилась предоставить им информацию. По данным Мишина, в проверке участвуют только сотрудники ФАС.

По итогам 2015 г. Lenovo и HP занимают соответственно первую и вторую строчку российского рынка поставок персональных компьютеров, следует из отчета исследовательской компании IDC. Рыночная доля Lenovo составила 21,6% всех поставок, или 1 млн устройств. HP поставил 813 300 устройств, или 16,7% российского рынка.