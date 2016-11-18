Samsung откроет доступ к Samsung Pay российским пользователям карт Visa

Компания Samsung планирует открыть доступ к Samsung Pay российским держателям банковских карт Visa в декабре 2016 г. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий к южнокорейской компании. По его словам, услуга будет доступна держателям карт Visa пяти банков: «Тинькофф банка», Альфа-банка, МТС-банка, Райффайзенбанка и «ВТБ 24». Клиенты этих банков с картами Mastercard (за исключением «Тинькофф») могут пользоваться Samsung Pay с конца сентября. Люди, близкие к этим банкам, подтвердили планы запуска Samsung Pay с Visa до конца 2016 г. К запуску Samsung Pay для Visa все готово, осталось только получить добро от Samsung, утверждает сотрудник одного из них.

Samsung Pay начала работу в России 29 сентября 2016 г. Платежи поддерживают смартфоны флагманских линеек Galaxy S6 и S7, а также модели Galaxy Note 5, A5 и A7. С 2017 г. сервис будет доступен на новых смартфонах модельного ряда Galaxy A и J, обещает близкий к Samsung человек. Пока воспользоваться сервисом могут только держатели Mastercard. Количество пользователей Samsung Pay в России Samsung не раскрывает. Источник, близкий к компании, утверждает, что к середине ноября 2016 г. на Samsung Pay подписалось 150 000 пользователей в России. Он говорит, что с начала ноября количество операций в Samsung Pay ежедневно растет на 30%, а показатель DAU (Daily Active User – пользователей, совершающих хотя бы одну транзакцию в день) в ноябре за неделю вырос в 4 раза.

На сайте Samsung сообщается, что расплачиваться через Samsung Pay можно картами семи финансовых организаций (кроме упомянутых банков среди них есть «Русский стандарт», Сбербанк и его дочерние «Яндекс.Деньги»). По словам источника, близкого к компании, в декабре 2016 г. для держателей Mastercard добавится пять новых банков – партнеров Samsung Pay, что доведет число банков-партнеров до 12.

Бум мобильных денег В 2015 г. оборот российского рынка мобильных финансовых услуг вырос на 37% до 70,4 млрд руб., а количество пользователей – на 15,3% до 11,9 млн человек, следует из отчета AC&M Consulting. Среднегодовой рост рынка AC&M Consulting оценивает в 25–30%, аудиторию – в 15–20%.

Компания Apple пока успешнее разворачивает свою платежную систему Apple Pay, хотя и запустила ее позже конкурента, в начале октября 2016 г. Она уже доступна клиентам 11 банков и пользователям «Яндекс.Денег», говорится на сайте Apple. За первые две недели к Apple Pay подключилось почти 53 000 пользователей карт Mastercard «Тинькофф банка», общая сумма транзакций превысила 145 млн руб., средняя сумма транзакций на одного пользователя составила 2774 руб., рассказывала ранее представитель «Тинькофф банка» Дарья Ермолина. По состоянию на 13 октября более 125 000 карт клиентов Сбербанка было прикреплено к Apple Pay, а оборот платежного сервиса составил свыше 120 млн руб., сообщал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

В 2015 г. на Visa приходилось 44,7% всех выпущенных в России платежных карт, на Mastercard – 49,4%, следует из отчета Национальной системы платежных карт. По данным ЦБ, на конец первого полугодия 2016 г. в России было выпущено 249 млн платежных карт. Сами платежные системы не раскрывают количество выпущенных в России карт.

Сколько аппаратов, поддерживающих Samsung Pay, продано в России, производитель не говорит. В российской сети МТС зарегистрировано свыше 400 000 смартфонов Samsung и более 2 млн смартфонов Apple, совместимых с одноименными платежными сервисами, уточняет представитель оператора Дмитрий Солодовников. Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков утверждал, что в российских сотовых сетях сейчас работают до 5 млн iPhone, поддерживающих Apple Pay. Сотрудник одного из операторов оценивал их количество в сетях «большой тройки» в 3,5–5 млн аппаратов.

Представитель Samsung планы запуска Samsung Pay на Visa не комментирует.