ФАС проверит HP и Lenovo на картельный сговор

И Lenovo, и HP хорошо известна жесткость американского антикартельного закона, считают эксперты, поэтому они не стали бы подвергать себя риску попасться на сговоре, пусть и в другой стране

Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Компьютеры могли быть сговорчивы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет проверку в московских офисах китайской Lenovo и американской Hewlett-Packard (HP; см. врез на стр. 17), сообщила представительница ФАС: их подозревают в картельном сговоре при госзакупках персональных компьютеров. Речь не идет об обыске, говорит она; проверка продлится около месяца.

Вице-президент Lenovo по Восточной Европе Глеб Мишин подтвердил, что в компании проверка. О проверке ФАС в HP знает сотрудник одной из компаний – поставщиков компьютеров. Представительница HP не ответила на запрос «Ведомостей».

Поводом заподозрить картельный сговор стали госзакупки персональных компьютеров, в которых участвовали поставщики продукции HP и Lenovo, говорит представительница ФАС: речь идет более чем о десятке аукционов федерального и регионального уровней почти на миллиард рублей. Были такие аукционы, в которых продукты HP и Lenovo сталкивались друг с другом, продолжает она, были и такие, где они участвовали порознь.

После проверки российских поставщиков (их названия не разглашаются) HP и Lenovo ФАС вышла на сами Lenovo и HP.

Мишин уверен: Lenovo не могла быть вовлечена в такую деятельность, поскольку ведет поставки через дистрибуторов и партнеров. Максимум – компания может транслировать им скидку для того или иного конечного потребителя, говорит он.

Lenovo препятствует проверке – «видимо, есть что скрывать», передал ТАСС слова начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева. ФАС предъявила Lenovo предписание дать доступ к информации, передает Мишин слова сотрудников Lenovo, присутствовавших при проверке. Сотрудники ФАС не сообщили конкретной причины проверки и Lenovo затруднилась предоставить им информацию, продолжает Мишин, он знает, что в проверке участвуют только сотрудники ФАС.

Выездная проверка – стандартная процедура, говорит представительница ФАС: идет расследование, дело не возбуждено, но может быть возбуждено, если обнаружатся признаки нарушения закона.

ФАС проверяет лидеров рынка персональных компьютеров России.

По подсчетам аналитической компании IDC, оборот российского рынка персональных компьютеров в 2015 г. составил $2,07 млрд, Lenovo и HP занимают соответственно первую и вторую строчки в поставках. Рыночная доля Lenovo – 21,6% всех поставок, или 1 млн устройств. HP поставила 813 300 устройств и заняла 16,7% российского рынка.

HP поделилась Год назад Hewlett-Packard разделилась на две компании: Hewlett-Packard Enterprise (занимается выпуском корпоративных серверов) и HP Inc. (производит компьютеры и принтеры). ФАС проверяет обе компании, сообщила представитель службы.

В III квартале этого года ситуация перевернулась, следует из отчета IDC: HP Inc. обеспечила 19,2% всех поставленных персональных компьютеров (или 230 400 шт.), а Lenovo – 19,1% (229 200 ПК).

Часто вместо рассмотрения в конкурсе продуктов всех возможных производителей заказчик ограничивается несколькими, обычно двумя, объясняет руководитель крупного российского IT-интегратора. Заказчик выбирает тех, чей продукт подходит по техническим характеристикам, сервисной поддержке, репутации и базовым ценам. В нормальной ситуации они конкурируют друг с другом за закупку, продолжает IT-руководитель, но иногда могут договориться между собой и не снижать цену, отчего страдает заказчик, это и есть картельный сговор.

По наблюдениям руководителя антимонопольной практики юридической фирмы Sameta Андрея Астанина, ФАС выявляет картельные сговоры в закупках как госорганов, так и компаний с госучастием, которые подвержены им в равной степени. Закупок частных компаний это касается в меньшей степени, считает юрист.

Когда такие крупные производители (не только именно Lenovo и HP) сталкиваются друг с другом на конкурсах, это всегда приводит к жесточайшей конкуренции – иногда они согласны продавать продукцию даже ниже себестоимости, рассказывает президент группы компаний «Ланит» Георгий Генс. Холдинг владеет одноименным интегратором и IT-дистрибуторами Treolan и diHouse, которых Lenovo называет своими партнерами. Это явление Генс объясняет тем, что KPI менеджмента в том числе зависит от рыночной доли компании, потому менеджмент и заинтересован в ее росте.

Тезис подтверждает и президент дистрибутора OCS Алексей Калинин: Lenovo и HP Inc. обычно ведут бескомпромиссную борьбу между собой за долю рынка.

Поэтому Генс и был удивлен известием о проверке ФАС этих компаний: картельный сговор предполагает договоренность между вендорами, а, на взгляд Генса, договоренность между HP и Lenovo практически невозможна.

Сомневается в том, что подобный сговор возможен, и генеральный менеджер дистрибутора Marvel Константин Шляхов. Он считает Lenovo американской компанией из-за расположенной в США штаб-квартиры, а сговор между американскими компаниями, по его словам, маловероятен: им известно американское антикартельное законодательство и они проходят строгие проверки.

Из того что ФАС открыто комментирует проверку международных компаний, Астанин заключает, что ФАС видит существенные признаки картельного сговора. Признаков картельного сговора много, полагает он. Например, ФАС изучает, с каких IP-адресов делают предложения участники торгов. Если они идентичны, значит, участники торгов сидят в одном помещении, а это можно считать признаком договоренностей. Другой индикатор: если победитель отдает часть заказа на субподряд своему конкуренту. В пользу сговора может также говорить и поведение участников торгов – если, например, на торги заявляются конкуренты – и вдруг все, кроме одного, отказываются от борьбы, заключает Астанин.

ФАС не проверяла дистрибуторов OCS и Marvel насчет поставок техники Lenovo и HP, уверяют Калинин и Шляхов. Представитель дистрибутора Merlion отказалась от комментариев.