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Metallica выложила свой новый альбом на Youtube

Еще весной менеджер группы назвал сервис «исчадием ада»
Metallica выложила свой новый альбом на Youtube
Metallica выложила свой новый альбом на Youtube
Е. Разумный / Ведомости

Хеви-метал группа Metallica выложила песни со своего нового альбома Hardwired…To Self-Destruct на видеохостинг Youtube. Об этом группа сообщила на собственном сайте. В течение последних суток группа загрузила на Youtube 10 видеоклипов в дополнение к еще трем, опубликованным ранее. Также альбом появился и в других музыкальных сервисах – iTunes, Apple Music, Spotify, « Яндекс.Музыка».

Оперативная публикация Metallica нового альбома на Youtube для многих стала сюрпризом, ведь еще недавно, в апреле этого года, менеджер группы Питер Менш назвал этот сервис «исчадием ада». Также он сообщил, что Youtube разоряет звукозаписывающую отрасль. «Youtube – это просто порождение дьявола, он лишает нас всех доходов», – цитирует слова Менша BBC. По его словам, бизнес-модель видеохостинга, согласно которой артисты зарабатывают только на рекламе, оказалась неработоспособной – они слишком мало получают за прослушивание их песен.

Metallica против Napster

Metallica известна своим скептическим отношением к интернету, после того как в сети был нелегально опубликован ее альбом Until it Sleeps. В 2000 г. Metallica начала судиться с музыкальным сервисом Napster, в котором появилась пиратская версия песни группы «I Disappear», записанная для фильма «Миссия невыполнима – 2». Позже к иску присоединился рэпер Dr. Dre. В марте 2001 г. один из американских судов вынес решение в пользу Metallica – Napster обязали удалить все песни группы в течение 72 часов. Считается, что это дело дало старт валу исков к Napster со стороны звукозаписывающих компаний.

Схожие претензии к Youtube (принадлежит Google) ранее высказывали и другие музыканты, а также крупные лейблы, которые сейчас пытаются пересмотреть условия работы с Youtube. Недавно Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) указала в своем исследовании на огромную разницу в выплате авторских отчислений между Youtube и музыкальными сервисами вроде Spotify и Apple Music, которые заплатили лейблам около $2 млрд в 2015 г. Тогда как от сервисов, позволяющих загружать музыку, из которых Youtube – самый крупный, музыкальная индустрия получила в прошлом году всего $634 млн.

Metallica выпустит первый за восемь лет альбом

По данным IFPI, Youtube – крупнейший музыкальный ресурс в мире: 82% пользователей видеохостинга используют его именно для прослушивания музыки. А среди молодых пользователей 16-24 лет таких еще больше – 93%. В первом полугодии 2016 г. аудитория Youtube составила более 1 млрд человек во всем мире, следует из отчета IFPI.

В этом году недовольство музыкантов Youtube настолько обострилось, что некоторые из них, например Lady Gaga и Coldplay, пожаловались на сервис в Еврокомиссию. Как раз сейчас комиссия готовит поправки в европейское законодательство об авторских правах. Регулятор хочет сделать так, чтобы сервисы вроде Youtube больше платили авторам и правообладателям. В частности, такие сервисы могут обязать сообщать авторам, продюсерам и издателям о том, какую прибыль приносят их произведения.

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