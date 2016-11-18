Metallica выложила свой новый альбом на Youtube

Хеви-метал группа Metallica выложила песни со своего нового альбома Hardwired…To Self-Destruct на видеохостинг Youtube. Об этом группа сообщила на собственном сайте. В течение последних суток группа загрузила на Youtube 10 видеоклипов в дополнение к еще трем, опубликованным ранее. Также альбом появился и в других музыкальных сервисах – iTunes, Apple Music, Spotify, « Яндекс.Музыка».

Оперативная публикация Metallica нового альбома на Youtube для многих стала сюрпризом, ведь еще недавно, в апреле этого года, менеджер группы Питер Менш назвал этот сервис «исчадием ада». Также он сообщил, что Youtube разоряет звукозаписывающую отрасль. «Youtube – это просто порождение дьявола, он лишает нас всех доходов», – цитирует слова Менша BBC. По его словам, бизнес-модель видеохостинга, согласно которой артисты зарабатывают только на рекламе, оказалась неработоспособной – они слишком мало получают за прослушивание их песен.

Metallica против Napster Metallica известна своим скептическим отношением к интернету, после того как в сети был нелегально опубликован ее альбом Until it Sleeps. В 2000 г. Metallica начала судиться с музыкальным сервисом Napster, в котором появилась пиратская версия песни группы «I Disappear», записанная для фильма «Миссия невыполнима – 2». Позже к иску присоединился рэпер Dr. Dre. В марте 2001 г. один из американских судов вынес решение в пользу Metallica – Napster обязали удалить все песни группы в течение 72 часов. Считается, что это дело дало старт валу исков к Napster со стороны звукозаписывающих компаний.

Схожие претензии к Youtube (принадлежит Google) ранее высказывали и другие музыканты, а также крупные лейблы, которые сейчас пытаются пересмотреть условия работы с Youtube. Недавно Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) указала в своем исследовании на огромную разницу в выплате авторских отчислений между Youtube и музыкальными сервисами вроде Spotify и Apple Music, которые заплатили лейблам около $2 млрд в 2015 г. Тогда как от сервисов, позволяющих загружать музыку, из которых Youtube – самый крупный, музыкальная индустрия получила в прошлом году всего $634 млн.

По данным IFPI, Youtube – крупнейший музыкальный ресурс в мире: 82% пользователей видеохостинга используют его именно для прослушивания музыки. А среди молодых пользователей 16-24 лет таких еще больше – 93%. В первом полугодии 2016 г. аудитория Youtube составила более 1 млрд человек во всем мире, следует из отчета IFPI.

В этом году недовольство музыкантов Youtube настолько обострилось, что некоторые из них, например Lady Gaga и Coldplay, пожаловались на сервис в Еврокомиссию. Как раз сейчас комиссия готовит поправки в европейское законодательство об авторских правах. Регулятор хочет сделать так, чтобы сервисы вроде Youtube больше платили авторам и правообладателям. В частности, такие сервисы могут обязать сообщать авторам, продюсерам и издателям о том, какую прибыль приносят их произведения.