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Выручка «Читай-города» выросла на 29,1%

В 2016 году компания открыла около 70 магазинов
Выручка «Читай-города» выросла на 29,1%
Выручка «Читай-города» выросла на 29,1%
Е. Разумный / Ведомости

По итогам 2016 г. выручка крупнейшей российской сети магазинов «Читай-город» вырастет на 29,1% до 16 млрд руб., рассказал журналистам генеральный директор сети Михаил Иванцов.

Рост сопоставимых продаж в этом году составит 10-11%, говорит он. В следующем году компания рассчитывает увеличить выручку до 20 млрд руб., говорит Иванцов.

Доходы книжной сети растут прежде всего из-за удорожания кни
«Читай-городу» помог рост цен на книги

В 2015 г. выручка компании выросла на 40% до 12,5 млрд руб. Тогда компания признавала, что ее доходы росли в первую очередь за счет удорожания книг. В этом году средний чек рос в среднем на 10%. Прошлый год был удачным в том числе за счет того, что многие товары и книги поступали в магазины по более низкой цене, а цены на них повышались, говорит Иванцов.

Также «Читай-город» начал развивать онлайн-продажи. В этом году средний чек составил около 1000 руб. Объем продаж в онлайн-сегменте у компании растет темпами более 100% в год.

Компания развивает магазины под брендами «Читай-город», «Новый книжный» и «Буквоед». Она была создана в 2008 г. после объединения двух крупных книготорговых сетей – «Новый книжный» и «Буквоед». В 2009 г. компания приобрела федеральную книжную сеть «Библиосфера», на базе которой провела ребрендинг и открыла магазины уже под брендом «Читай-город». По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Читай-город» принадлежит пяти партнерам, два из них – совладельцы издательства «Эксмо» Олег Новиков и Андрей Гредасов (им принадлежит по 31,6% компании).

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По собственным данным компании, сеть насчитывает 436 магазинов по всей стране. Только в этом году компания открыла около 70 новых магазинов, из них 15 были открыты в Москве и Подмосковье. «За последний год с большинством арендодателей удалось договориться о переводе арендной ставки из валюты в рубли, - говорит Иванцов. - Но в целом стоимость аренды остается высокой. В регионах можно найти ставку аренды в 500 руб. за месяц. Наибольшем разочарованием в этому году стало то, что московские власти снесли четыре наших магазина, признав их якобы незаконными». Всего было снесено четыре таких магазина, в том числе у станций метро «Первомайская», «Электрозаводская», «Бибирево», говорит он. В ряде случаев, в том числе у метро «Первомайская», в судах было доказано, что постройки были законными, и все же их снесли. Пока у метро «Первомайская» не удалось найти место, где можно было бы разместить магазин под брендом компании, говорит Иванцов.

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