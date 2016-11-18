Iridium полностью легализовался в России

К концу 2015 г. у Iridium во всем мире было 782 000 подписчиков, следует из отчета компании. Размер абонентской базы в России Iridium не раскрывает

Iridium Communications Inc. окончательно легализовала свой бизнес в России - в Ижевске оператор ввел в коммерческую эксплуатацию станцию сопряжения с российскими сетями связи, следует из сообщения компании. Станция, в частности, позволит оператору соблюдать российское законодательство об оперативно-розыскных мероприятиях (СОРМ), отмечает гендиректор «Иридиум комьюникейшенс» (продает услуги оператора в России) Виктор Глушко. Бюджет строительства станции он оценивает в «десятки миллионов долларов».

В 2000 г. глобальный оператор системы Iridium LLC обанкротился, а представлявшая его интересы в России компания «Иридиум Евразия» прекратила деятельность. В 2012 г. по временной схеме оборудование Iridium было подключено к узлу связи ФГУП «Морсвязьспутник», рассказывает Глушко. Такая схема обеспечивает голосовую связь и низкоскоростную (до 2,4 Кбит/с) передачу данных, говорит он. Собственная станция позволит предоставлять российским абонентам как голосовые услуги, так и услуги высокоскоростной передачи данных, в том числе доступ в интернет, отмечает Глушко.

В конце 2016 г. Iridium планирует запустить первые 10 спутников Iridium Next, обеспечивающих скорость передачи данных до 1,4 Мбит/с, а в 2017-2018 гг. их количество увеличится до 66, цитируют представители Iridium ее гендиректора Мэтта Дэша. Бюджет проекта - $3 млрд. Стоимость абонентского оборудования и тарифы Iridium пока не раскрывает.

К концу 2015 г. у Iridium во всем мире было 782 000 подписчиков, следует из отчета компании. Размер абонентской базы в России Iridium не раскрывает. Услугами пользуется несколько десятков тысяч подписчиков, меньше 100 000, утверждает Глушко. По его словам, Iridium рассчитывает, что эти пользователи перейдут на Next. Сейчас основные пользователи услуг Iridium в России - госкомпании (например, РЖД), предприятия нефтегазовой отрасли, силовые структуры, рассказывает он. На спрос в этих сегментах Глушко надеется и в дальнейшем. Конкурентное преимущество спутниковой системы перед другими операторами спутниковой связи - предоставление услуг в приполярных районах, что особенно актуально для развития этих территорий в России, отмечает он.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, в свою очередь, оценивает всю абонентскую базу подвижной спутниковой связи в России на конец первого полугодия 2016 г. чуть более чем в 76 000 подключенных устройств (-1% год к году). В первую очередь этот спад он объясняет кризисом и сокращением затрат госструктур на услуги связи, считает он. Ранее Кусков оценивал потенциальную базу пользователей спутниковой телефонии в 500 000-700 000 абонентов. При этом в России к началу второго полугодия 2016 г. было около 88 000 стационарных терминалов для спутникового доступа в интернет - выручка в этом сегменте рынка по итогам 2016 г. может составить около 5,9 млрд руб., посчитал Кусков. В нынешнем состоянии мобильный спутниковый интернет мало кому нужен, но с запуском Iridium Next скорости значительно вырастут, а следовательно, оператор может рассчитывать и на приток абонентов - в первую очередь госструктур и крупных компаний, прогнозирует он.

С вводом в эксплуатацию Next Iridium укрепит свое монопольное положение в районах Крайнего Севера, в Арктике, где он единственный оператор подвижной спутниковой связи, говорит гендиректор спутникового оператора Altegrosky Сергей Пехтерев. Ввод в эксплуатацию станции сопряжения и полная легализация в России позволят ему значительно расширить пакет контрактов с госструктурами, которые являются ключевыми потребителями услуг в этих регионах, прогнозирует он.