Региональные каналы попадут в мультиплекс

Правительство приняло постановление, согласно которому региональные каналы смогут получить доступ при условии, что они размещают в эфире не менее 75% национального контента. Соответствующий документ вывешен на портале размещения проектов нормативных правовых актов.

Переход на цифровое вещание в России начался в 2009 г. Благодаря этому формату каналы распространяются в более высоком качестве, на одной кнопке умещается 10 каналов. Сейчас в России формированы два мультиплекса. В первый и второй мультиплексы входят такие каналы, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». С лета 2015 г. кабельные операторы обязаны распространять все эти 20 каналов бесплатно.

Региональные каналы не входят ни в первый, ни во второй мультиплекс. Они должны были войти в третий мультиплекс, но этот проект был заморожен.

В апреле 2016 г. на медиафоруме региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский предложил зафиксировать региональные каналы на 21-й кнопке, чтобы «жители страны могли получать информацию о жизни в своем регионе». Это предложение поддержали министр связи Николай Никифоров и президент России Владимир Путин. Через неделю Левин внес проект с соответствующими поправками в законы «О средствах массовой информации» и «О связи» в Госдуму и уже к лету закон был принят.

Благодаря этому в каждом регионе появится обязательный для распространения операторами связи телеканал. За ним будет закреплена 21-я кнопка: т. е. при настройке нового телевизора этот региональный канал будет идти сразу после 20 федеральных каналов, входящих в цифровые мультиплексы. Все эти каналы не только обязательны для распространения всеми операторами связи в стране, но и должны транслироваться ими бесплатно.

Но ряд формулировок в законе существенно осложнял попадание независимых региональных телеканалов в мультиплекс. Эфир канала должен был быть заполнен на 75% контентом собственного производства, говорилось в документе. Выполнить его нереально, говорили опрошенные «Ведомостями» представители региональных телеканалов. «Несмотря на то что на нашем телеканале собственные программы и новости показывают каждый час, доля контента собственного производства не превышает 53%. Многим региональным телеканалам просто невозможно преодолеть отметку в 75%. У телеканалов просто нет для этого дополнительных средств», – говорил заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Юрий Зинчук. «Отметки в 75% могут достигнуть только новостные телеканалы, даже большинство федеральных телеканалов не производят в таком объеме собственный контент», – соглашался председатель совета директоров казанского телеканала «Эфир» Андрей Григорьев. Для региональных каналов очень важно попасть на 21-ю кнопку, чтобы сохранить аудиторию, объясняют собеседники «Ведомостей».

В начале мая Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) направила письмо председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леониду Левину, в котором предложила смягчить требование к каналам, которые хотят присутствовать на 21-й кнопке, в том числе снизить необходимый объем собственного контента в эфире. Он пообещал внести смягчающие поправки в законопроект об обязательном общедоступном телеканале, говорил «Ведомостям» Левин.