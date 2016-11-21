LeEco начинает продажи смартфонов через розничные сети

С октября смартфоны LeEco можно купить в салонах МТС, с середины ноября – в «Связном», а с 21 ноября они начнут продаваться в магазинах «Эльдорадо» и «Билайн» (принадлежат «Вымпелкому»), рассказал коммерческий директор российского представительства LeEco в России Антон Швейнов.

Смартфоны LeEco начали продаваться в России с 19 сентября с двух flash-распродаж (ограниченных по времени и количеству устройств интернет-распродаж со скидкой). Каковы будут продажи компании в 2016 г., Швейнов прогнозировать не берется. По его словам, в этом году LeEco уже поставила в Россию около 100 000 смартфонов, а до конца года планирует поставить еще дополнительно 50 000. Компания надеется, что до конца 2016 г. МТС продаст до 50 000 смартфонов, а «Связной», «Эльдорадо» и «Вымпелком» – по нескольку тысяч смартфонов. Модельный ряд во всех сетях одинаковый. Представители ритейлеров подтверждают сроки, обозначенные компанией, но количество поставок не раскрывают.

Недавно реклама продажи смартфонов LeEco в магазинах МТС появилась на федеральных телеканалах. С начала сентября LeEco потратила на маркетинг несколько миллионов долларов, говорит Швейнов, но не раскрывает, какую часть компания потратила на телерекламу. Бюджет 2017 г. пока не известен, сказал он. Он также не исключает заключение договоров с другими федеральными ритейлерами.

Вопреки кризису 18,6 млн смартфонов купили россияне за первые девять месяцев 2016 г. согласно отчету «Евросети». Это на 6% больше, чем за тот же период 2015 г. Выручка от продаж умных телефонов выросла на 30% – с 171,1 млрд до 223,3 млрд руб.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников говорит, что сеть чувствует «умеренный спрос» на телефоны этой марки. В «Связном» считают, что гаджеты будут пользоваться успехом у покупателей, так как обладают современными техническими характеристиками, а также за счет того, что уже успели завоевать определенную известность у россиян, полагает представитель ритейлера Сергей Тихонов. По его словам, на популярность повлияет и общая популярность смартфонов китайских брендов. По оценкам «Связного», доля брендов из Китая в январе – сентябре превысила треть от всех проданных в России смартфонов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее рост составил 40%.

LeEco – зонтичный бренд холдинговой семейной компании, который объединяет спортивные медиа, автомобили, смартфоны и телевидение. Компания известна благодаря своему стриминговому сервису LeTV, а также венчурным вложениям – в фабрику по производству электромобилей и медиакомпанию Vizio Inc. О том, что LeEco собирается выйти на рынок России, стало известно летом. Основатель и председатель совета директоров китайской LeEco Цзя Юэтин в ходе сессии на Петербургском экономическом форуме заявил, что компания инвестирует в свое подразделение в России до $1 млрд и ожидает, что через три года доход превысит $2 млрд.

Недавно Цзя направил сотрудникам письмо, в котором признал, что у компании, которая активно вкладывается в развитие бизнеса электрокаров и смартфонов, заканчиваются деньги. Цзя пообещал урезать собственную зарплату до 1 юаня (15 центов), замедлить экспансию и привести компанию к более умеренной стадии роста.

Вице-президент LeEco в России и Восточной Европе Алекс Васильев уверял, что планы российского подразделения не меняются, а Россия остается для LeEco одним из ключевых рынков наравне с США и Индией. Президент LeEco Russia and Eastern Europe Виктор Сюй подтвердил через пресс-службу, что Россия остается одним из приоритетных рынков для LeEco. «В обновленной стратегии компании российский рынок занимает особое место, и мы продолжим активное развитие на нем, – отметил он. – Наша задача – закрепить успешный выход в Россию в следующем году».

По итогам 2017 г. производитель планирует занять 4–5% российского рынка смартфонов, продав около 1 млн устройств, говорит Швейнов. По оценкам J’son & Partners Consulting, в первом полугодии 2016 г. в России было продано около 11 млн смартфонов.