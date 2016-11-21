Компания Opera Software закрывает российский офис. О таком решении компании «Ведомостям» сообщила ее представитель Карин Грев-Исдаль. По ее словам, выручка компании на корпоративном рынке в последнее время снижалась и Opera сочла российский офис более ненужным при переориентации компании на потребительские продукты. Закрытие состоится в ближайшее время, сказала Грев-Исдаль.

Наряду с основными продуктами – веб-браузерами для компьютеров и мобильных устройств – Opera предлагает приложения для оптимизации и защиты работы в интернете, а также телевизионный интернет-сервис Opera TV. По данным компании, ее потребительскими продуктами пользуется около 350 млн человек во всем мире. Более двух третей доходов компании приходилось на направления бизнеса, не вошедшие в сделку с китайским консорциумом. Qihoo 360 Technology, Beijing Kunlun Tech и ряд инвестиционных фондов выкупили за $600 млн подразделения Opera, выпускающие потребительские продукты, включая браузеры и приложения для оптимизации работы в сети.

Сейчас в российском офисе Opera Software работает не больше 10 человек, сообщил «Ведомостям» его представитель Михаил Зайцев, готовящийся покинуть компанию 30 ноября. Возможными причинами закрытия он считает изменение географических приоритетов компании от рынков развивающихся стран, которые отвлекают ресурсы, к развитым рынкам. Вторая возможная причина – снижение доходов российского бизнеса (точных показателей Зайцев не раскрывает). По данным собеседника «Ведомостей», знакомого с руководством российского офиса, они составляли менее $10 млн и с 2012 г. сократились приблизительно втрое. В России останется человек, с которым смогут связываться клиенты, обещает Зайцев.

Любители Opera По данным Зайцева, браузером Opera во всем мире пользуется 55 млн человек, из которых 40% находятся в России и СНГ. По данным Liveinternet, в октябре этого года браузерами Opera и Opera Mini (для мобильных устройств) воспользовались 6,7 и 2,5 млн россиян соответственно. Расхождение с данными Liveinternet Зайцев объяснить затруднился.

На российском рынке падала доля лишь мобильной Opera Mini, а версия для компьютеров показывала небольшой рост, уверяет Зайцев. В сентябре компания запустила версию Opera со встроенным VPN, которую за неделю установили 2 млн российских пользователей.

Российский бизнес Opera делился на три направления, рассказывает он. Во-первых, Opera зарабатывала на операторах связи, показывая своим пользователям контент, сформированный их оператором связи. Кроме того, абонент мог устанавливать приложения оператора (главным образом игры), рассказывает Зайцев. Opera, по словам Зайцева, также продавала российским клиентам рекламное место в браузере и предустанавливала браузер на мобильные устройства

Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина подтвердила совместные проекты с Opera. МТС сотрудничает с Opera по созданию магазина приложений, сообщил ее представитель Дмитрий Солодовников. Оба они уверены, что закрытие российского офиса Opera не скажется на сотрудничестве. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева отказалась от комментариев. Представитель Tele2 не ответил на вопросы «Ведомостей». Собеседник «Ведомостей», знакомый с руководством российского офиса, считает, что имеющиеся контракты между Opera и операторами будут выполнены, а вот заключение новых – большой вопрос.

«Яндекс.Браузер» зарабатывает на интернет-рекламе, говорит представитель «Яндекса» Ася Мелкумова. Его выручку она не раскрывает. Представитель Google (разрабатывает браузер Chrome) отказался от комментариев.