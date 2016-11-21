«Ростех» обсуждает с «Системой» объединение активов

«Ростех» и АФК «Система» обсуждают объединение активов в микроэлектронике и производстве электронного оборудования, рассказали «Ведомостям» человек, участвующий в переговорах, менеджер одного из участников переговоров и партнер другого участника переговоров.

Речь идет о двух слияниях – Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) «Ростеха» и концерна РТИ, принадлежащего «Системе», а также ростеховской «Росэлектроники» с «Микроном», знает человек, участвующий в переговорах. Концерн РТИ и «Микрон» входят в холдинг РТИ, принадлежащий «Системе» на 74,7% (еще 15,3% владеет банк ВТБ, 10% – у Совкомбанка).

По словам участвующего в переговорах человека, предполагается, что управлять объединенными активами будет «Ростех», у которого будет контрольная доля в объединенной компании. Контроль останется у «Ростеха», уверен также партнер одного из участников переговоров. Менеджер другого участника переговоров, напротив, слышал, что речь идет о том, чтобы передать часть активов «Ростеха» холдингу РТИ, поскольку «Ростех» хочет поучаствовать в уникальной истории частного оборонного предприятия, какое представляет собой РТИ.

Никаких документов о сделке пока не подписано, утверждают все собеседники «Ведомостей». Но, по словам одного из них, соглашение о намерениях может быть подписано довольно скоро, хотя сама сделка займет не меньше года. Сейчас, по его словам, сделку обсуждают специалисты и готовят материалы для корпоративных процедур. С учетом специфики активов путь достаточно долгий, утверждение будет проходить на самом высоком уровне, замечает он.

Соединение прибыли и убытка Консолидированная выручка холдинга РТИ в 2015 г. составила 77,3 млрд руб., ОПК – 95,3 млрд руб., «Росэлектроники» – 58,6 млрд руб. Таким образом, совокупные доходы объединенной компании в 2015 г. могли бы составить 231 млрд руб., из которых на долю РТИ приходилось бы 33%. Доходы РТИ падают – в 2015 г. они сократились на 4,6%. Доходы же ОПК и «Росэлектроники», наоборот, растут: в 2015 г. на 7,7 и 24,2% соответственно. Кроме того, РТИ приносит АФК чистый убыток – в 2015 г. консолидированный чистый убыток в доле АФК составил 2 млрд руб. У ОПК чистая прибыль за 2015 г. составила 1,6 млрд руб., а у «Российской электроники» – 3,8 млрд руб., согласно отчету «Ростеха».

Инициатором переговоров был «Ростех», знают участник переговоров и менеджер одной из компаний-участников. В частности, идеологом и архитектором сделки был Сергей Куликов, руководящий электронным кластером «Ростеха», говорит участник переговоров «Ростеха» и АФК. Сделка может стать важной частью стратегии развития этого кластера, знает он. Она может стать одной из крупнейших в России между частным и государственным бизнесом в отрасли высоких технологий, говорит участник переговоров. Кроме синергетического эффекта создание единой компании приведет к оптимизации себестоимости продукции и инвестиций, устранит взаимную конкуренцию, считает он. Также консолидация приведет к снижению неоперационных расходов за счет выхода из непрофильных производств и, с другой стороны, создаст возможности для дополнения недостающих производств и технологий. Активы РТИ и ОПК комплементарны друг другу, объясняет он. Это бывшие советские заводы и институты, которые когда-то были частью одного целого, но позже были искусственно разделены на части.

Одним из препятствий к сделке служит долг РТИ, знает участник переговоров. По его словам, госкорпорация настаивает, чтобы «Система» взяла этот долг на себя, так как в свое время он брался на девелоперские проекты АФК и был повешен на РТИ, хотя к самому РТИ никакого отношения не имел. По данным АФК «Система», на конец 2015 г. чистый долг РТИ составлял 26,7 млрд руб.

«Системе» нужно что-то делать с РТИ, какая-то сделка точно нужна: выручка падает, не заходит речь и о какой-либо скорой монетизации актива, говорит аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Эта отрасль сейчас точно не является приоритетом в развитии АФК, а сам РТИ не является ключевым активом, к тому же у него высокая долговая нагрузка. «Системе» будет выгодно избавиться от РТИ, заключает Венгранович. Напротив, покупка РТИ активов у «Ростеха» окажет скорее негативное влияние, считает он, это сложная отрасль и «Системе» явно не хватает компетенций.

Представитель «Ростеха» говорит, что среди вариантов развития электронного кластера корпорации есть в том числе слияния, поглощения или создание партнерств. «Ростех» проводит консультации с разными игроками, но конкретных решений пока нет.

Представители «Системы» не стали комментировать переговоры.