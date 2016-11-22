Комитет по иностранным инвестициям в США уже второй раз за год вмешивается в транснациональную сделку

Статья опубликована в № 4208 от 22.11.2016 под заголовком: Регуляторы США вмешиваются в китайскую сделку в Европе

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) уже второй раз за год вмешивается в транснациональную сделку слияния с участием китайского бизнеса, ссылаясь на соображения национальной безопасности США. На прошлой неделе эта организация выступила против попытки компании Grand Chip Investment с китайскими корнями купить немецкую приборостроительную компанию Aixtron (делает оборудование для производства чипов. – «Ведомости»). Ранее нидерландская Royal Philips отказалась продавать китайским инвесторам свое подразделение осветительных приборов Lumileds в результате давления со стороны CFIUS.

Растущие аппетиты Китая в отношении западных высокотехнологичных активов вызывают все большую озабоченность регуляторов в Европе и США, но реакция CFIUS на сделку Aixtron с Grand Chip Investment, германским подразделением китайской корпорации Fujian Grand Chip Investment Fund, выглядит странно, поскольку оба ее участника формально находятся вне компетенции комитета. Неизвестно, какие именно обстоятельства этой сделки стоимостью 670 млн евро ($719 млн) вызвали возражения у регулятора. Aixtron сообщает лишь, что комитет рекомендовал обеим сторонам «полностью отказаться от идеи слияния».

Деньги для Китая $228 млрд проинвестировали в Китай американские компании, создав в азиатской стране более 1,6 млн рабочих мест, говорится в исследовании Rhodium Group

Представители CFIUS отказались комментировать ситуацию в ответ на запрос WSJ, но источники, знакомые с принципами работы комитета, полагают, что его беспокойство было вызвано наличием у Aixtron новейших технологий. Немецкая компания, расквартированная в Ахене, производит в числе прочего оборудование для работы с полупроводниковыми пластинами, из которых изготовляются микросхемы. Возможно, CFIUS опасаются, что в распоряжении Китая окажутся высокоэффективные технологии Aixtron для работы с компонентами на основе нитрида галлия (GaN). Такие компоненты используются предприятиями военно-промышленного комплекса США, в частности корпорацией Northrop Grumman. Компоненты с GaN входят в состав новейших антирадарных и противоракетных комплексов, находящихся на вооружении армии США.

В пятницу акции Aixtron на дополнительных торгах на бирже в Германии подешевели на 4%. В последнее время положение компании осложнилось. Доходы снижаются, в III квартале компания зафиксировала убыток. Основная часть доходов Aixtron приходится на азиатские рынки, существенно меньше – на Европу и США. Между тем в конце прошлого года один из китайских заказчиков – Sanan Optoelectronics – резко сократил объем своего заказа, после чего рыночная капитализация Aixtron уменьшилась почти вдвое и немецкая компания стала искать потенциальных покупателей. Некоторые аналитики уверены, что ей необходим сильный партнер или новый владелец.

Несмотря на противодействие CFIUS, руководство Aixtron намерено добиваться завершения сделки с Grand Chip Investment и с просьбой о поддержке обратиться к президенту Обаме. Администрация Обамы должна в течение двух недель принять окончательное решение по сделке.